Primer tren del Metro de Bogotá llegó a Colombia: “Es el Metro de todos los colombianos”

Colombia

El primer tren de la Línea 1 del Metro de Bogotá ya está en Colombia. Tras un mes de viaje desde el puerto de Quingdao, en China, los seis vagones llegaron al puerto de Cartagena y próximamente serán trasladados a la capital del país para iniciar el proceso de ensamblaje en el Patio Taller de Bosa.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, celebró el arribo de los vagones con un mensaje de unidad: “Gracias a todos los que han hecho esto posible, y el mensaje que le queremos dar a Colombia es que sí podemos hacer grandes proyectos de gran escala que le cambian la vida a los colombianos. Este es un proyecto que demuestra que nos podemos unir para lograr grandes cosas”.

Avance del proyecto

De acuerdo con la Empresa Metro, la obra ya registra un 60 % de ejecución y se proyecta que entre en operación en marzo de 2028, articulada con el resto del sistema de transporte de la ciudad. El gerente Leonidas Narváez confirmó que un segundo tren ya fue despachado desde China y llegará al país en cuatro semanas.

El proceso de descarga en Cartagena tomó cerca de ocho horas e incluyó izaje con grúas, inspección y aseguramiento en plataformas especiales. Una vez en Bogotá, los vagones serán acoplados y sometidos a pruebas estáticas y dinámicas en 905 metros de vía habilitados para este fin.

Características del tren

El Metro de Bogotá contará con 30 trenes de seis vagones cada uno, con tecnología 100 % automática y amigable con el ambiente. Entre sus principales atributos se destacan:

Longitud de 134 metros, ancho de 2,90 metros y altura de 3,90 metros.

Capacidad para 1.800 pasajeros por tren (300 por vagón).

Intervalos de operación de 140 segundos.

Velocidad comercial promedio de 42,5 km/h.

Recorrido entre Bosa y la calle 72 en tan solo 27 minutos (actualmente puede tardar hasta dos horas).

Sistemas de frenado que permiten reutilizar hasta el 35 % de la energía.

Accesibilidad con espacios para personas en silla de ruedas y 36 sillas preferenciales.

24 puertas de acceso por tren, con estándares de seguridad internacionales.

Un paso histórico

El alcalde Galán enfatizó que este avance es “un premio para la ciudad” y una muestra de que Bogotá puede liderar grandes obras de infraestructura en Latinoamérica. El Metro, que tendrá un impacto directo en la calidad de vida de millones de ciudadanos, ya avanza hacia la siguiente etapa con la llegada de sus primeros trenes.