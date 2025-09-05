Salió desde Cartagena el primer tren del Metro de Bogotá: llegaría a la capital la próxima semana

Salió desde Cartagena el primer tren del Metro de Bogotá. Cortesía: Redes sociales gerente de la empresa Metro, Leonidas Narváez

En horas de la mañana de este viernes 5 de septiembre, salieron desde Cartagena los seis vagones del primer tren del Metro de Bogotá hacia la capital del país.

Según informó el gerente de la empresa Metro, Leonidas Narváez, el viaje por tierra hacia Bogotá estará custodiado por un fuerte esquema de seguridad liderado por el Ministerio de Defensa, el Ejército y la Policía Nacional.

“Avanza esta caravana que me llena de felicidad! De nuevo gracias por seguir confiando en este trabajo que hacemos con el alma”, aseguró el gerente en su cuenta de X.

El tren con contiene 6 vagos y en total ensamblado mide 134 metros de longitud, 2,90 metros de ancho y 3,90 de altura.

Llegó desde China hasta Cartagena en viaje que duró 30 días y ahora se espera que llegue a Bogotá a finales de la próxima semana.

El viaje implica muchas precauciones debido a las condiciones geográficas y de seguridad de las carreteras del país y al tamaño y la magnitud del tren.

Los vagones serán trasladados en cama baja y estos vehículos no podrán superar los 30 kilómetros de velocidad.

Una vez llegue a la capital, se espera que sea a finales de esta semana, deberá ser ensamblado en el Patio Taller en Bosa.

Se espera que a finales de este 2025, lleguen 4 trenes del Metro de Bogotá al país. En 2026, los trenes empezarían las pruebas técnicas de velocidad, frenado y seguridad.