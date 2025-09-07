El Bagre atiende inundaciones en 15 barrios por el desbordamiento de los ríos Nechí y Tiguí

El Bagre- Antioquia

De nuevo y como situación recurrente, el municipio de El Bagre se inundó tras las fuertes lluvias de las últimas horas en la parte alta de la población, lo que generó que el caudal de los ríos Nechí y Tiguí se desbordara y sus aguas ingresaran, principalmente, al área urbana.

Según el reporte de la comandante de bomberos de esa población del Bajo Cauca, Petrona Meléndez, son los mismos 15 barrios que se inundan cada vez que aumenta el caudal de los ríos cercanos a la cabecera municipal. Por ahora, el censo de afectados se está levantando.

“Es por general porque se suben los niveles del río y el agua ingresa por las alcantarillas, y en barrios bajos se mete por la parte periférica. Quince barrios inundados; censo, todavía hasta el momento no lo tenemos; está personal trabajando en eso. El comercio se cierra porque es una de las partes que más se está inundando; el 50% del comercio que se está inundando, entonces les toca cerrar las puertas porque no hay ingreso y se les está dañando mucha mercancía al comercio”, comentó a Caracol Radio la socorrista.

Bastante preocupada por la periodicidad en la que están ocurriendo las emergencias, la comodante Meléndez explicó que en años anteriores las inundaciones se reportaban hasta cuatro veces al año, pero en la época reciente esa emergencia ocurre hasta seis veces en un mes.

Todo este panorama permite entender la situación que padece esa población afectada por la sedimentación de los ríos Nechí y Taguí por la explotación de oro. Recordemos que la gobernación de Antioquia, a través del Dagran, viene trabajando en una estrategia que permitirá construir obras de mitigación que eviten la inundación de la población.