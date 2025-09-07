Medellín

Más de 700 uniformados reforzarán la seguridad durante la cosecha cafetera en Antioquia

Con el Plan Cosecha 2025, las autoridades buscan contrarrestar delitos como el homicidio y la extorsión.

La cosecha cafetera se extenderá hasta diciembre de 2025 en Antioquia. Foto: Federación Nacional de Cafeteros.

Con el inicio de la recolección de café, que se extenderá hasta diciembre, las autoridades pusieron en marcha el Plan Cosecha 2025 en el Suroeste y otros municipios de Antioquia. El objetivo es prevenir delitos como la extorsión, el hurto y el homicidio en una de las temporadas económicas más importantes para la región.

La estrategia incluye presencia permanente del Ejército y la Policía en corredores viales, cascos urbanos y zonas rurales donde se concentrarán los caficultores y los recolectores. En total, más de 700 uniformados de diferentes especialidades fueron asignados para ejercer control territorial y acompañar la movilidad de personas y recursos vinculados a la cosecha.

El secretario de Seguridad de Antioquia, general (r) William Castaño Ramos, dijo que con la capacidad instalada del Ejército y la Policía contrarrestarán los delitos que más afectan al suroeste del departamento: homicidios y extorsión. 

Medidas de seguridad

El Plan Cosecha cubrirá municipios como Andes, Ciudad Bolívar, Betania, Concordia, Fredonia, Pueblorrico y Salgar, entre otros, donde históricamente se han registrado hechos de violencia y criminalidad durante la temporada.

Finalmente, las autoridades insisten en que los caficultores coordinen con la Fuerza Pública traslados de cosechas y pagos de nómina, para reducir riesgos de asaltos o extorsiones durante la temporada de recolección del grano.

