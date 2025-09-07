Desde la UNAL Medellín piden a los captores que le respeten la vida a la estudiante secuestrada

Medellín

Aún continúa la incertidumbre sobre el paradero de la joven Angie Paola Tobar Calpa , estudiante del último semestre de la carrera de Ingeniería Administrativa en la Universidad Nacional, sede Medellín. Por ello, la comunidad académica se ha unido para enviarle un mensaje a los captores, para que le permitan regresar a estudiar y reencontrarse con su familia, eso sí, sana y salva.

Así lo hicieron durante una velatón que acompañó la vicerrectoría de la sede en la capital antioqueña, estudiantes y demás integrantes de la comunidad académica. Encendieron velas y oraron por su bienestar.

“Deseamos que la compañera se encuentre en buenas condiciones y que no se le niegue la oportunidad de seguir con su vida, con su carrera universitaria, ya que estaba a un semestre de terminarla y realmente eso nos causa mucha tristeza”, manifestó Melany Barón, estudiante de enfermería que acompañó en el evento.

Otro estudiante, también de la Facultad de Enfermería, le hizo saber que, como estudiantes, seguirán luchando para que su compañera sea dejada en libertad.

“Y desde nuestra facultad hacemos un llamado a todo el país para que nos unamos por esta noble causa. Recemos por nuestra compañera, hacemos lo mejor posible, estamos luchando por ella y queremos que ella sepa que estamos aquí y estamos pensando siempre en ella”, dijo Fredy Gelins.

Mientras que Mari Luz Álvarez, vicerrectora de la sede en Medellín, donde la joven secuestrada de 26 años estudia, dijo que la preocupación es generalizada porque Angie Paola lleva más de ocho días desaparecida.

“Pero, pues, van pasando los días, nos vamos angustiando y es un acto que esperamos sea un llamado también abierto a todas las autoridades. Hemos tenido un poco de acompañamiento de la Subsecretaría de Paz y Derechos Humanos de aquí del distrito, pero aun así necesitamos como un acompañamiento más amplio para que podamos decir muy pronto que Angie Paola vuelve con nosotros”.

Recordemos que la joven desapareció en la vereda El Túnel, entre Popayán y Piendamó, departamento del Cauca, donde fueron interceptados por un retén ilegal. Desde ese momento no se volvió a saber nada de ella ni de su acompañante.