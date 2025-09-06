Tarazá ya sufre los embates de las lluvias: más de 80 familias quedaron afectadas por inundaciones

Tarazá- Antioquia

Apenas la gobernación anunciaba el inicio de la transición de temporada de menos lluvias a la de más lluvias cuando la población Tarazá en el Bajo Cauca antioqueño reportaba emergencias por inundaciones. Debido al desbordamiento de dos caños que están bastante sedimentados.

Desde la alcaldía se ha indicado que se han censado alrededor de 80 familias, unas 300 personas afectadas por las inundaciones. Las cuales ya están siendo apoyadas. Mientras que desde la coordinación de la Defensa Civil de Tarazá se ha indicado que ellos censaron más de 100 familias.

“Hay dos caños en ese barrio, en el barrio de Eduardo Correa, y se llenaron de sedimento los caños, el cauce se salió, inundaron en los barrios de Eduardo Correa, Nuevo Milenio, San Martín y parte de la Invasión. Para un total de 112 familias afectadas, 247 adultos y entre niños y niñas 152”, dijo el coordinador de la Defensa Civil, Ever Montiel.

Estas personas perdieron enseres y algunos electrodomésticos por la cantidad de lodo que ingresó a sus casas en los barrios detallados. Ese organismo acompañó con la limpieza de algunas casas y calles, pero esta tarea se ha dificultado.

“Los caños de aguas negras están taponados abajo en la parte del potrero, entonces no hay forma de ayudar a lavar porque el agua no está corriendo, el agua está estancada. Doble problema”.

El socorrista también informó que la noche del viernes se reportó otro fuerte aguacero que generó que en esta ocasión el río Tarazá se desbordara e inundara el barrio La Lucha de la parte céntrica conocida como la troncal.