El Dagran tiene dispuestos $15 mil millones para atender la segunda temporada de lluvias del año  

Antioquia

Antioquia ya tiene listo un plan para afrontar la segunda temporada de lluvias del año con la intención de que impacte lo menos posible a las comunidades, aunque el Dagran advirtió que en la temporada de lluvias más escasas no estuvieron ausentes las precipitaciones.

Esta alerta se emitió en la sesión del Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres, en la que se socializó los pronósticos de precipitaciones de los próximos tres meses. Además, la entidad Departamental se prepara con tecnología para el monitoreo del riesgo, maquinaria y ayudas humanitarias..

“Tenemos apropiados más de quince mil millones de pesos, precisamente para todas esas necesidades que se tengan en los 125 municipios. Tenemos unos estudios que nos van a permitir a nosotros en prospectiva identificar todos los puntos críticos del departamento de Antioquia y, por supuesto, obviamente con nuestras plataformas tecnológicas que vía aérea nos permitirán a nosotros entonces identificar cuáles son esos riesgos”, dijo Carlos Ríos, director de la entidad.

El funcionario agregó que se tienen contratados 3 mil millones de pesos en maquinaria amarilla para la mitigación del riesgo.

Atención de emergencias durante lo corrido del año

El Dagran informó que durante el 2025 se han reportado 564 emergencias con un total de 15 mil 238 familias afectadas. Por lo que es muy importante que las comunidades estén informadas y para realizar acciones de prevención.