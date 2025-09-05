Tabla posiciones Eliminatorias Conmebol Mundial 2026: Así quedó Colombia tras victoria ante Bolivia

Lista la Eliminatoria Sudamericana al Mundial 2026. Tras la fecha 17, quedaron definidos los 6 equipos que lograron su clasificación a la Copa del Mundo, dejando para la fecha final, que será el próximo martes 9 de septiembre, la definición del que irá a jugar el repechaje.

Argentina, Ecuador y Brasil llegaron a esta jornada clasificados, por lo que restaba por conocer los otros tres cupos, en los que estaban Paraguay, Uruguay y Colombia. Justamente estos tres se sumaron y estarán en Estados Unidos, México y Canadá.

En la jornada 18, Venezuela (vs. Colombia) y Bolivia (vs. Brasil), serán los que definan el que se quede en el séptimo puesto, el cual otorga el paso al repechaje. Perú, que perdió con Uruguay, se quedó sin opciones y, junto a Chile, queddaron eliminados.

Resultados de la fecha 17 de la Eliminatoria

Colombia 3-0 Bolivia

Uruguay 3-0 Perú

Paraguay 0-0 Ecuador

Argentina 3-0 Venezuela

Brasil 1-0 Chile

Así va la tabla de la Eliminatoria al Mundial