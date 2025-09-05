¡Colombia clasifica al Mundial! Así fue la goleada sobre Bolivia en las Eliminatorias sudamericanas

¡El sueño se hizo realidad! La Selección Colombia confirma su regreso a una Copa del Mundo, luego de vencer a Bolivia por 3-0 en el Metropolitano de Barranquilla. James Rodríguez se encargó de poner a delirar a los aficionados, tras anotar al minuto 30, Jhon Córdoba finiquitó el triunfo al 75′ y Juan Fernando Quintero selló la goleada sobre los 83′.

Se trata de la séptima participación del país en un Mundial, tras Chile 1962, Italia 1990, Estados Unidos 1994, Francia 1998, Brasil 2014 y Rusia 2018.

¿Cómo fue el primer tiempo del partido Colombia vs. Bolivia?

Las emociones en la capital del Atlántico empezaron en favor del cuadro colombiano, como era de esperarse. A los 8 minutos, un brillante taconazo de James Rodríguez habilitó a Santiago Arias, quien mandó un centro rasante y Luis Díaz, desde el punto penal, no pudo anotar al errarle al balón.

Posteriormente, dos clarísimas. Centro pasado desde la derecha de James y en el segundo palo Jhon Arias cabeceó contra el césped, pero salvó con los pies el arquero Lampe. E instantes después respondió la visita con un tiro libre espectacular de Miguel Terceros, que se fue rozando el palo.

James continuó batallando hasta que obtuvo premio. Al 24′ avisó con un certero cabezazo, que salvó con lo justo Lampe, quien ta era figura. Ahora bien, sobre los 30′, Santiago Arias ganó por derecha y envió un balón rasante que el ‘10′ cucuteño remató de primera y dejó sin opción a los bolivianos. Golazo y se acariciaba la clasificación, recordando que en esos momentos Argentina vencía a Venezuela con gol de Messi.

¿Cómo quedó el partido Colombia vs. Bolivia en Eliminatorias?

Para el segundo tiempo, Bolivia salió más decidido a encontrar el empate, mientras que Colombia apeló al repliegue defensivo para mantener la ventaja y consecuente clasificación. Claro está que el envión duró apenas un cuarto de hora, justo cuando Néstor Lorenzo movió el banco para sacar a la figura James Rodríguez y darle paso a Juan Fernando Quintero.

La parsimonia concluyó al minuto 71 de partido en una contra boliviano. Pelotazo largo por sector izquierdo y centro de primera, que Yomar Rocha remató mordido y con lo justo salvó Camilo Vargas. Milagro colombiano, que daba muestra del flojo cierre.

Y el jalón de orejas sirvió. Espectacular asistencia de Juan Fernando Quintero para Jhon Córdoba, que ingresó al área con balón dominado y soltó un soberbio bombazo de pierna derecha, que se coló contra el palo derecho de Lampe. El goleador del Krasnodar se quitaba la mufa en la Selección.

Pero Colombia siguió de largo. Al minuto 83, Juanfer pasó de asistidor a definidor. Desborde brillante de Luis Díaz por izquierda y centro pasado para Quintero, que controló bien y definió con borde interno al otro poste. Brillante anotación y goleada 3-0.

Al final fue una inolvidable victoria para Colombia, que lo llevó a clasificar, con una fecha de antelación, al Mundial del 2026. Los ocho años de espera llegaron a su fin.