Sorteo del Mundial FIFA 2026 ya tiene fecha oficial: Día y hora para definir grupos, según CONMEBOL

Poco a poco se van conociendo los clasificados al Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026. En Sudamérica, Colombia es uno de ellos. Gracias al triunfo del equipo de Néstor Lorenzo ante Bolivia, la selección nacional estará en la cita orbital.

La escuadra venció 3-0 en el Metropolitano de Barranquilla y ahora espera terminar la Eliminatoria Sudamericana con otro triunfo ante Venezuela, pero ahora en condición de visitante en el estadio Monumental de Maturín.

Ahora, Colombia tendrá que esperar unos meses para saber a quien tendrá que enfrentar en la Copa del Mundo, el misterio se develará en el sorteo de Copa Mundial FIFA 2026, que se realizará en diciembre.

¿Cuándo, a qué hora y en dónde será el sorteo del Mundial 2026?

El sorteo será exactamente el cinco de diciembre de 2025 en Estados Unidos. La ciudad de Washington albergará el evento que será visto por millones de personas en el mundo.

“Estamos muy emocionados de celebrar el sorteo más esperado de la historia de la Copa Mundial de la FIFA en el centro cultural y de entretenimiento de Estados Unidos, el Kennedy Center de Washington D.C.” dijo el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Vale recordar que este será el primer Mundial que tendrá la participación de 48 selecciones y en este lugar se reunirán todos los delegados y embajadores de los equipos clasificados, así como periodistas de todo el mundo.

El sorteo comenzará a las 12 del día, hora local, es decir a las 11 de la mañana, hora colombiana.

¿Cómo será el formato del sorteo de la Copa del Mundo?

Los ya clasificados son los países anfitriones, Estados Unidos, Canadá y México. Cada uno será cabeza de serie. En ese momento se conocerán 42 equipos clasificados porque faltarán los seis restantes que se definirán en los repechajes.

En el sorteo se definirán los grupos y los partidos de la fase de grupos. Como el número de participantes aumentó, ahora habrá 12 grupos, cada uno conformado por cuatro selecciones. Se jugarán 104 partidos más que en Qatar 2022.

El Mundial comenzará el 11 de junio en en estadio Azteca de la Ciudad de México y terminará el 19 de julio de 2026 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.