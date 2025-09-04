Si Colombia llega al repechaje, ¿cuáles serían sus rivales? FIFA responde

Las Eliminatorias sudamericanas llegan a su recta final. Solamente queda un cupo directo al Mundial 2026 y un boleto para jugar el repechaje, las selecciones que luchan por esa clasificación son Colombia, Venezuela, Bolivia y Perú (solo a la repesca).

Si la Tricolor consigue una victoria en la penúltima fecha frente a Bolivia, asegurará de manera directa su cupo. Sin embargo, en caso de empatar o perder, su destino dependerá del resultado de la Vinotinto en Buenos Aires.

Si Venezuela derrota a Argentina y Colombia no suma de a tres, el último boleto al Mundial se definirá entre ambas selecciones en la jornada final de las Eliminatorias.

Cómo se definen los clasificados al repechaje

Serán seis selecciones las que disputarán el Repechaje, una de cada confederación, donde estarán disponibles solamente dos cupos al Mundial 2026.

Conmebol (Sudamérica): el séptimo puesto de la eliminatoria sudamericana.

Concacaf (América del Norte, América Central y las islas del Caribe.​): los dos mejores segundos de la tercera ronda de su clasificatoria.

AFC (Asia): el ganador de la serie de la quinta ronda.

CAF (África): el vencedor de la final de la segunda ronda.

OFC (Oceanía): Nueva Caledonia ya está clasificada tras perder ante Nueva Zelanda.

¿Dónde se jugará el Repechaje al Mundial 2026?

Los partidos correspondientes a los repechajes se jugarán en marzo del 2026, sin embargo, la FIFA aún está por confirmar la sede en la aunque el gobernador del estado de Nuevo León, Samuel García, reveló que la ciudad de Monterrey alojará alguno de los encuentros.

¿Cuáles serían los rivales de Colombia si llega al repechaje?

Cabe recordar que el formato de los repechajes cambio para esta edición. Ahora, las dos selecciones con mejor posición en el ranking FIFA avanzarán directamente a la instancia final. Las otras cuatro deberán medirse en dos semifinales, y los ganadores de esos duelos se enfrentarán a las selecciones sembradas. De allí saldrán los dos últimos clasificados al Mundial.

Bajo este esquema, lo más probable es que la Selección Colombia, en caso de caer al repechaje, sea una de las cabezas de serie, por lo que solo tendría que disputar un partido decisivo para asegurar su cupo en la Copa del Mundo. Sus rivales podrían ser dos selecciones de la CONCACAF y África, y una de Asia, Conmebol y Oceanía.

Cabe mencionar que la única Selección clasificada a los repechajes es Nueva Caledonia (Oceanía) luego de perder 3-0 ante Nueva Zelanda.

SEE YOU IN ‘26 🇳🇿🏆 pic.twitter.com/PiCofS1bVn — New Zealand Football 🇳🇿 (@NZ_Football) March 24, 2025

¿Cuándo fue la última vez de Colombia en un repechaje?

La Selección Colombia solo ha disputado un repechaje en Eliminatorias y fue el 15 de octubre de 1989 frente a Israel, pero que en ese entonces formaba parte de la Confederación del balompié de Asia. La Tricolor logró vencer a Israel (1-0) y clasificar al Mundial de Italia 1990.