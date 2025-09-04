Juan Guillermo Cuadrado le envía un mensaje a la Selección desde la distancia

La Selección Colombia de mayores se juega hoy la clasificación al Mundial del 2026, en su casa ante el Seleccionado Boliviano. Cuando tiene la oportunidad de ganar y asegurar su cupo en el campeonato del mundo, el equipo cafetero depende de sí mismo para lograr el principal objetivo de la era, Néstor Lorenzo, tras haber quedado subcampeones de la Copa América en el 2024.

Los referentes del equipo son importantes en estas instancias finales, para darle solidez mental y unión a los jugadores colombianos. Factor fundamental que Juan Guillermo Cuadrado no deja pasar por alto, desde Italia envió un mensaje de aliento al combinado nacional a través de sus redes sociales.

Con la frase “Una sola fe, un mismo objetivo, bendiciones, mi banda” Cuadrado, reposteo una foto que subió la cuenta oficial de la Selección Colombia a Instagram, donde está todo el plantel en entrenamientos previo al duelo con los bolivianos.

¿Hace cuánto Cuadrado no juega con la Selección Colombia?

El jugador antioqueño milita actualmente con Pisa, equipo italiano por el que fue fichado a principios de agosto, siendo este su séptimo club del es país del viejo continente, en el que lleva una gran trayectoria futbolística de 16 años.

A sus 37 años, Cuadrado, se ha mostrado muy esperanzado de volver a ser convocado a la Selección Colombia y en varias declaraciones con medios italianos, ha indicado que este es su principal objetivo, volver a alcanzar el nivel para representar a su país en la próxima cita orbital.

Juan Guillermo jugó con la Selección el Mundial de Brasil 2014 y Rusia 2018, donde fue uno de los jugadores más importantes del equipo. Su última participación en el plantel nacional fue hace dos años, en el partido por la primera fecha de las eliminatorias contra Venezuela, que finalizó 1-0 a favor de los cafeteros, el 7 de septiembre del 2023. En el que salió sustituido por una lesión, desde entonces no ha vuelto a ser llamado.