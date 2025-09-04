Megacable suspende operaciones del 5 al 7 de septiembre. Conozca las razones

Pereira

Este cierre se realiza con el fin de realizar varias pruebas técnicas especializadas que incluyen inspecciones funcionales del sistema eléctrico, mecánico, de control e instrumentación.

Adicionalmente, se realizará la magnetografía del cable portador-tractor para verificar su integridad y seguridad operacional.

Pedro Ospina, jefe de Mantenimiento de Megacable, explicó que estos procedimientos se realizan en cumplimiento de la normatividad técnica internacional para sistemas de transporte aéreo por cable y son indispensables para obtener la certificación de operación emitida por un ente notificado.

“Este fin de semana se realizará un mantenimiento programado al sistema de transporte aéreo para cumplir con normas nacionales e internacionales. La medida busca garantizar la seguridad y confiabilidad del servicio, que ya cuenta con altos estándares. Las autoridades aseguran que los usuarios pueden estar tranquilos, ya que se continúa brindando un servicio seguro y de calidad”, agregó Ospina.

Para minimizar el impacto en la movilidad de los habitantes de la comuna Villasantana, la Dirección de Operaciones de Megabús aplicará el plan de contingencia que se utiliza para estos casos, el cual consiste en rutas alternas para movilizar a los pasajeros entre la estación Las Brisas y la estación Parque Olaya y viceversa durante los días de la suspensión.

Servicio hacia Villa Santana

Ruta No. 34C: Las Brisas – Parque Olaya

Ruta No. 35C: Parque Olaya – Las Brisas

Estas rutas tendrán paradas exclusivas en la Estación Las Brisas, Universidad, Terminal de Transportes y Calle 21 entre carreras 14 y 15, contiguo al Parque Olaya Herrera, en los horarios habituales:

Lunes a viernes : de 5:00 a.m. hasta las 10:30 p.m.

: de 5:00 a.m. hasta las 10:30 p.m. Sábado : de 5:00 a.m. a 9:00 p.m.

: de 5:00 a.m. a 9:00 p.m. Domingo: de 6:00 a.m. a 8:00 p.m.

Las rutas internas en la comuna Villasantana N° 31 El Remanso, N° 32 Guayabal y N° 33 Tokio, continuarán operando normalmente. Además, las rutas N° 34 y 35 se fusionarán en la N° 36C Monserrate – Margaritas, que realizará transbordos con las rutas de contingencia en la Estación Las Brisas.

Además, recomendó a los usuarios estar atentos a la información que se publicará en redes sociales y en los canales oficiales de Megabús.

