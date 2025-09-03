Institucionalidad de Risaralda envía carta a Mintransporte respaldando las Alianzas Público Privadas

Pereira

La institucionalidad pública y privada de Risaralda envió una carta a la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas Mantilla, en respaldo al modelo de las Alianzas Público Privadas (APP), el documento resalta que “este esquema ha demostrado ser un mecanismo exitoso de financiación, construcción, operación y mantenimiento de infraestructura estratégica en Colombia, garantizando transparencia, control estatal y altos estándares técnicos”.

El respaldo a esta carta incluyó al gobernador de Risaralda, alcaldes de Pereira, Dosquebradas, La Virginia y Santa Rosa de Cabal, congresistas, gremios como el Comité Intergremial, la Cámara de Comercio de Pereira, el Comité de Cafeteros, Fenalco, Camacol, entre otros, además de rectores universitarios y centros de competitividad.

Ximena González, presidenta ejecutiva del Comité Intergremial de Risaralda, destacó las razones por las que se unió la institucionalidad pública y privada del departamento, pidiendo al Gobierno Nacional que evalúe la continuidad de estas APP.

“Este es un instrumento que a lo largo de los años ha demostrado una gran eficiencia en materia vial, pues tenemos unos grandes ejemplos de excelentes corredores viales que nos conectan entre nuestra ciudades hermanas del Eje Cafetero, pero a su vez nos conectan con los puertos del Pacífico, del Atlántico y del Caribe”, afirmó González.

En el documento, se resalta que la institucionalidad está lista para establecer un diálogo asertivo con el Gobierno Nacional, buscando soluciones conjuntas que permitan responder a las necesidades en infraestructura vial que hoy tiene la región cafetera, teniendo como premisa fundamental el equilibrio en la inversión, una distribución justa y coherente de las tarifas y cantidad de peajes en el territorio, así lo confirmó Alejandro García, representante a la Cámara por el departamento de Risaralda.

“La burocracia y la incapacidad del estado nos ha afectado, le hemos pedido al Gobierno Nacional que delegue una gerencia territorial, y no es la salida ya que no ha funcionado bien. Sí está en nosotros buscar equidad territorial, creo en la posibilidad de la Alianza Público Privada”, explicó el congresista.

Por su parte, el gobernador Juan Diego Patiño, recordó que gracias a las APP, el Eje Cafetero cuenta hoy con corredores que lo integran al centro del país, al suroccidente y a los puertos del Pacífico y el Caribe y por esa razón firmó la carta de intención que fue enviada al Gobierno Nacional.

“Por eso firmo la carta para que se tenga en cuenta cualquier tipo de movilidad, sea APP, iniciativa privada o concesión pública, pero que genere de verdad desarrollo en el territorio departamental e invito al Gobierno Nacional para que en unas mesas de concertación se pueda llevar a cabo lo mejor para estos territorios de Risaralda, Caldas y Quindío, que es donde pretende estar esta nueva iniciativa”, expresó Patiño Ochoa.

Finalmente, se espera una respuesta de la ministra para la instalación de mesas de concertación con Risaralda, Caldas y Quindío para definir fuentes de financiación estables, garantizar la ejecución de obras y consolidar un sistema vial moderno, seguro y sostenible, a la altura de las necesidades del Eje Cafetero.