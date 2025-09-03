Policía publica nuevo cartel de buscados por homicidio y ofrece recompensa por información clave

Pereira

La policía Metropolitana de Pereira continúa buscando a las personas que están involucradas en los hechos de violencia que han desatado la violencia en Pereira y Dosquebradas con más de 160 casos en lo que va del año.

Es por eso que a la fecha ya se han dado a conocer tres carteles de los más buscados con los alias, y de esta forma solicitarle a la comunidad la colaboración, que es clave para desarticular estructuras criminales.

El coronel Oscar Ocha, comandante (E) de la Policía Metropolitana de Pereira señaló que hay recompensa de hasta 30 millones de pesos a quien aporte información sobre el paradero y la identidad de estas personas.

“La Policía anunció un nuevo cartel de “Ayúdenos a Ubicar” con 27 personas buscadas, entre ellas cabecillas de organizaciones criminales como La Cordillera y Los Rebeldes, así como líderes de grupos barriales vinculados al sicariato en Pereira. Del cartel anterior, 9 de los 15 incluidos ya fueron capturados o llamados por la justicia. La estrategia busca reforzar la lucha contra la violencia y el homicidio en la región“, agregó Ochoa.

Estas personas han cometido hechos que afectan la tranquilidad y seguridad en esta parte del territorio nacional, igualmente algunas de ellas ya han sido capturadas.

Los teléfonos a los cuales se pueden comunicar si tienen información son 3143610635 – 3203057117.

Hasta el momento, nueve personas de estos carteles han sido capturadas y judicializadas por diferentes delitos de alto impacto.

