Usuarios de la Nueva EPS en Santa Rosa de Cabal saldrán a protestar por incumplimiento en acuerdos

De nuevo, los usuarios de la Nueva EPS de Santa Rosa de cabal van a realizar una movilización, el día de hoy en la localidad, debido a los incumplimientos en los acuerdos pactados con esta entidad de salud a finales del mes de julio.

Para esa época los usuarios bloquearon la vía que conduce de Pereira hacia Santa Rosa de Cabal, en el sector de La Postrera y luego de eso se logró establecer una mesa de trabajo donde se establecieron varios puntos.

Alguno de los acuerdos incumplidos son:

-. Mejoramiento o cambio de las instalaciones del dispensario de la Nueva EPS, ya que al sol y al agua deben hacer largas filas por varias horas, entre otras dificultades que se presentan en la sede.

-. Se quedó de entregar los medicamentos pendientes, lo que no se ha hecho hasta el momento

-.Entrega de todos los medicamentos recetados, ya que señalan que solo les dan alrededor de 20 % y 30 % de las drogas

-. Señalan que iban a cambiar la metodología de la entrega de medicamentos que se realiza con fichas y sigue igual.

indicó Fabián Ardila, veedor de la Salud de Santa Rosa, que a las 7:00 a.m los usuarios y quienes deseen participar de esta movilización se encontrarán en la esquina del parque de Las Araucarias donde está ubicada la emisora Antena de Los Andes, de allí saldrán para La Postrera.

“Hemos programado un nuevo plantón por el incumplimiento de las instituciones, llámese nueva EPS y el dispensario que viene realizando la entrega de medicamentos. Hemos visto un incumplimiento en lo que pactamos, los servicios siguen supremamente regulares, las fórmulas las están entregando por ahí un 30%, los pendientes tampoco los entregan,” manifiesta el veedor de la Salud.

Ardila señala, que de nuevo quieren volver a reunirse con las entidades municipales, departamentales y nacionales que tienen competencia en temas de salud, además o descartan que de nuevo se bloquee la vía nacional que comunica Pereira con la ciudad de Manizales en el sector de La Postrera, jurisdicción de Santa Rosa de Cabal.