Finalizó desmonte de bombas de gasolina en Corales; en pocos días iniciará la obra de intersección

Pereira

Continúa el proceso de ejecución del proyecto de la intersección de Corales que dio un paso más para comenzar esta construcción

En las últimas horas finalizó el proceso de gestión predial de las dos estaciones de gasolina, un paso clave para iniciar la construcción de este megaproyecto esperando por más de una década, esto quiere decir que estos lotes ya están en manos del municipio.

La secretaria de Infraestructura de Pereira, Diana Osorio Bernal, fue quien entregó esta noticia, quien señaló que en pocos días comenzará la construcción de esta obra.

“Hoy el alcalde Mauricio Salazar ha dado un paso más en la gestión predial para la intersección de corales. Hoy hemos logrado firmar el acta de entrega de las dos estaciones de servicio. Esto es un hito para el proyecto que nos garantiza una ruta decisiva para la implementación y ejecución de esta importante obra”, agregó Osorio.

Así mismo, se está dando continuidad a la demolición de las viviendas del sector, proceso necesario para avanzar en la construcción de esta Intersección, las cuales fueron compradas hace varios meses.