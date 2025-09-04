Estos son los tres cabecillas de las disidencias FARC que amenazan la seguridad en Cali y el Valle

AME6811. EL PLATEADO (COLOMBIA), 13/10/2024.- Fotografía cedida por el Ejército de Colombia que muestra a un grupo de soldados y vehículos blindados este domingo, durante su ingreso a la zona rural de El Plateado en el marco de la 'Operación Perseo', al suroeste de Colombia. El presidente colombiano, Gustavo Petro, envió este domingo a parte de su gabinete, incluidos ministros y directores de departamentos administrativos, a El Plateado, donde el Ejército lanzó una operación para retomar el control que tiene una disidencia de las FARC. EFE/ Ejército de Colombia /SOLO USO EDITORIAL SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) MÁXIMA CALIDAD DISPONIBLE / Ejército de Colombia ( EFE )

Caracol Radio Investiga

Desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016 entre el Gobierno Nacional y las FARC, surgieron nuevas estructuras armadas ilegales conformadas por excombatientes que no se acogieron al proceso. Actualmente, las principales disidencias son:

El Estado Mayor Central (EMC), liderado por alias Iván Mordisco

El Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), bajo el mando de alias Calarcá

La Segunda Marquetalia, dirigida por alias Iván Márquez

Presencia del EMC en el suroccidente

En el suroccidente colombiano, el EMC ha tomado una fuerte presencia criminal, siendo señalado por las autoridades como responsable de múltiples actos terroristas. Uno de los más recientes ocurrió el 21 de agosto de 2024, cuando un ataque cerca de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, en el barrio La Base de Cali, dejó seis civiles muertos y más de 70 heridos.

En 2023, el EMC anunció la creación del Bloque Occidental Jacobo Arenas, una estructura de segundo nivel que agrupa a varios frentes y columnas armadas que delinquen en los departamentos de Valle del Cauca, Cauca y Nariño:

Frente Carlos Patiño (Cauca)

Frente Jaime Martínez (Valle y Cauca)

Frente Dagoberto Ramos (Valle y Cauca)

Frente Franco Benavides (Nariño)

Frente 30 Rafael Aguilera (Pacífico)

Estas estructuras actúan como unidades criminales de tercer nivel.

Frente Jaime Martínez

Tiene presencia delictiva en municipios como Buenaventura, Dagua, Jamundí y Cali (Valle), así como Buenos Aires, Suárez, López de Micay, Morales, Cajibío y Piendamó (Cauca).

Se divide, al igual que los demás frentes, en varias columnas móviles, a las que se les asignan territorios más pequeños para ejecutar actividades delincuenciales como atentados, asesinatos, secuestros, extorsión, narcotráfico y otros delitos.

Una de estas estructuras es la columna móvil Ricardo Velázquez, que delinque en los corregimientos de Villacolombia, La Liberia y Ampudia, zona rural de Jamundí, así como en la ciudad de Cali. Esta columna es considerada uno de los niveles más bajos dentro de la jerarquía criminal, pero cumple un rol operativo fundamental al ejecutar directamente los ataques y hostigamientos en la región.

¿Quiénes son los cabecillas?

Bloque Occidental Jacobo Arenas

Iván Jacobo Idrobo Arredondo, alias Marlon, es el comandante del Bloque Occidental Jacobo Arenas, según las autoridades. El Gobierno Nacional ofrece una recompensa de 3.280 millones de pesos por su captura.

Con más de 17 años en las FARC, inició como guerrillero raso, ascendió como cabecilla de comisión armada, luego lideró el Frente Franco Benavides, el Frente Jaime Martínez y finalmente el bloque completo.

Entre los crímenes atribuidos a Marlon destacan:

Autor intelectual del asesinato de Karina García, candidata a la alcaldía de Suárez (septiembre 2019)

Emboscada que dejó tres policías muertos (agosto 2023)

Instalación de varios vehículos bomba en Timba (Buenos Aires) y Potrerito (Jamundí) en agosto y septiembre de 2023

Múltiples atentados con explosivos que han dejado civiles muertos y heridos

Frente Jaime Martínez

Alias Jairo Ramírez o Jairito, de 38 años, lidera el Frente Jaime Martínez. Ingresó hace ocho años como cabecilla de escuadra y ha escalado posiciones dentro de la estructura.

Su accionar criminal se extiende por los municipios antes mencionados del norte del Cauca y el Valle del Cauca. Las autoridades lo vinculan con:

Ataques con drones en Suárez (Cauca)

Atentado contra la base aérea de Cali

Control del corredor del Naya para el tráfico de drogas hacia el Pacífico

Columna Móvil Ricardo Velázquez

La columna Ricardo Velázquez, encargada de ejecutar directamente las acciones criminales, está liderada por alias Pablito, quien asumió el mando tras la salida de alias Motomoto, según los informes de inteligencia policial y militar.

Con una trayectoria de más de 10 años, Pablito dirige a unos 74 hombres armados. Su historial incluye: