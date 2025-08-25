A prisión presuntos responsables de atentados del 10 de junio y ataque a la Base Aérea en Cali

A prisión presuntos responsables de atentados del 10 de junio y del ataque a la Base Aérea en Cali

Los dos hombres capturados por los atentados terroristas ocurridos el pasado 10 de junio en Cali fueron enviados a prisión por decisión de un juez. Los ataques afectaron las instalaciones de la Estación de Policía Los Mangos, la Estación de Policía Meléndez y el CAI Manuela Beltrán, dejando un saldo de dos personas muertas y 38 heridas.

Los detenidos son Dionar Mancilla Flórez de 38 años, alias Mocho, señalado como jefe de las milicias urbanas de las disidencias de las FARC en Cali, y alias Lico, cuya identidad completa no ha sido revelada. Ambos deberán responder por los delitos de concierto para delinquir, terrorismo, homicidio y daño en bien ajeno.

Alias Mocho es considerado por las autoridades como el presunto responsable de planear, coordinar y ejecutar los atentados, y también está siendo investigado por su posible participación en el ataque contra la Base Aérea Marco Fidel Suárez.

Además, según información conocida por Caracol Radio, también fueron enviados a prisión Walter Esteban Yonda Ipía y Carlos Steven Obando Aguirre, presuntos integrantes de la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las FARC. Ambos fueron capturados por la comunidad el 21 de agosto, minutos después del ataque en inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez.

Durante las audiencias, el fiscal del caso detalló que los camiones acondicionados para este atentado (uno de ellos explotó) contenían:

8 cilindros de 100 libras y 5 cilindros de 40 libras, cada uno con 50 kilos de explosivos a base de nitrato de amonio y polvo de aluminio

36 artefactos explosivos tipo tatuco, con 3 kilos de alto explosivo cada uno

50 metros de cordón detonante, 2 detonadores no eléctricos y fragmentos de mecha de seguridad

Los dos capturados serían los encargados de transportar los camiones cargados con cilindros explosivos y granadas de mortero. Uno de los artefactos improvisados explotó, causando la muerte de seis personas y dejando más de 60 heridos.