Internacional

EE.UU. emite alerta para que sus ciudadanos reconsideren sus viajes al Valle del Cauca

Autoridades estadounidenses le prohibieron a algunos de sus funcionarios viajar a esa región de Colombia.

Atentado tras una explosión en inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez este jueves, en Cali (Colombia). EFE/ Ernesto Guzmán Jr

La Embajada de Estados Unidos en Bogotá emitió una alerta pidiendo a sus ciudadanos “reconsiderar” viajar al Valle del Cauca.

La sede diplomática asegura que los delitos violentos, como robos a mano armada y asesinatos, son comunes en esa zona. También, asegura que grupos terroristas están activos en algunas zonas.

Además, explica que, “debido a los riesgos actuales, algunos empleados del gobierno estadounidense que trabajan en Colombia tienen prohibido viajar a esa zona”.

Esta alerta surge luego del atentado presentado en contra la Base Aérea de Cali el 21 de agosto, que dejó seis muertos y más de 70 heridos.

En este momento, el Departamento de Estado del país norteamericano mantiene en nivel tres sus alertas para viajes a todo Colombia, lo que significa reconsiderar estos traslados.

Sin embargo, la alerta para Arauca, Cauca, y la zona fronteriza con Venezuela se mantiene en el nivel 4 que pide “No viajar”.

