EE.UU. emite alerta para que sus ciudadanos reconsideren sus viajes al Valle del Cauca

Atentado tras una explosión en inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez este jueves, en Cali (Colombia). EFE/ Ernesto Guzmán Jr

La Embajada de Estados Unidos en Bogotá emitió una alerta pidiendo a sus ciudadanos “reconsiderar” viajar al Valle del Cauca.

La sede diplomática asegura que los delitos violentos, como robos a mano armada y asesinatos, son comunes en esa zona. También, asegura que grupos terroristas están activos en algunas zonas.

Además, explica que, “debido a los riesgos actuales, algunos empleados del gobierno estadounidense que trabajan en Colombia tienen prohibido viajar a esa zona”.

Le puede interesar: Delegación de Centro Democrático adelantó reuniones en EE.UU y pidió medidas para familia de Miguel

Esta alerta surge luego del atentado presentado en contra la Base Aérea de Cali el 21 de agosto, que dejó seis muertos y más de 70 heridos.

En este momento, el Departamento de Estado del país norteamericano mantiene en nivel tres sus alertas para viajes a todo Colombia, lo que significa reconsiderar estos traslados.

Lea también: Productos, créditos y cooperación internacional se verían afectados por la descertificación de EE.UU.: Lacouture

Sin embargo, la alerta para Arauca, Cauca, y la zona fronteriza con Venezuela se mantiene en el nivel 4 que pide “No viajar”.