Alerta en el Valle: disidencias Farc planean compra masiva de drones para ataques con explosivos

En alerta las autoridades del Valle del Cauca tras recibir informes de inteligencia militar y policial que advierten sobre un preocupante plan de las disidencias de las Farc. Según los reportes, estas estructuras armadas ilegales, que delinquen en el norte del Cauca y el sur del Valle, estarían buscando comprar masivamente drones con el objetivo de ejecutar ataques aéreos con explosivos contra la Fuerza Pública y la población civil.

La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, confirmó que los grupos guerrilleros estarían intentando adquirir al menos 300 drones para fortalecer su capacidad criminal.

“Es la información que se tiene, y no sólo buscan afectar a la Fuerza Pública, sino también a la población civil, como ya ha ocurrido”, señaló la mandataria.

Ante esta amenaza, la Gobernación anunció el fortalecimiento de la defensa aérea mediante la adquisición de nuevos sistemas antidrones para las fuerzas militares.

“Vamos a adquirir sistemas antidrones para la Armada Nacional, que aún no cuenta con estos dispositivos. Aunque no tenemos todos los equipos necesarios para contener un ataque de esa magnitud, estamos trabajando en ello”, agregó Toro.

Cabe recordar que durante la COP16 realizada en Cali en 2024, se entregaron dispositivos antidrones a la Policía Metropolitana, la Policía Valle y la Tercera Brigada del Ejército, como parte de las medidas de seguridad implementadas para frenar ataques terroristas.

El pasado fin de semana, un infante de marina profesional de la Fuerza Naval del Pacífico fue asesinado en un ataque con drones atribuido a la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc, en zona rural de Buenaventura, Valle.