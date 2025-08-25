Llegan comandos élite antiterroristas a Cali para enfrentar a las disidencias FARC

En las últimas horas, Cali ha recibido un contingente de 50 comandos especiales pertenecientes al Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, como parte de la ‘Operación Sultana’. Estos uniformados forman parte de las AFEAU, las Fuerzas Especiales Antiterroristas Urbanas de las Fuerzas Militares, que trabajarán en conjunto con el Bloque de Búsqueda de la Policía Nacional para enfrentar el terrorismo urbano de la disidencia de las FARC, Jaime Martínez.

Según las autoridades, se trata de una unidad élite altamente entrenada para ejecutar misiones de alto riesgo, incluyendo operaciones antiterroristas urbanas, rescate de secuestrados, manejo de situaciones con toma de rehenes y tácticas de combate en entornos complejos.

El Ministerio de Defensa explicó que este mismo grupo fue clave en la expulsión del grupo disidente Carlos Patiño del corregimiento El Plateado, en el municipio de Argelia, Cauca, donde se logró restablecer la presencia militar.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, confirmó que las operaciones estarán bajo el mando de la Tercera Brigada del Ejército, en coordinación con la Fuerza Aeroespacial Colombiana y el Bloque de Búsqueda de la Policía Metropolitana de Cali. “La llegada de esta fuerza especializada es una respuesta contundente para proteger a los caleños y recuperar el control territorial”, afirmó.

En los próximos días se espera un incremento adicional de presencia policial y militar, como parte de las decisiones tomadas por el Consejo de Seguridad, que busca reforzar la seguridad sin debilitar otras regiones del país.