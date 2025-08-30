Ataque con drones en Buenaventura: disidencias FARC asesinaron a infante de marina

El Infante de Marina Profesional José Daniel Álvarez López de 20 años y oriundo de Valledupar, Cesar, fue asesinado en un ataque con drones cargados con explosivos atribuido a la disidencia de las FARC, ‘Jaime Martínez’.

El hecho ocurrió en el sector de San Joaquín, Bajo Calima, zona rural del Distrito de Buenaventura, mientras tropas del Batallón de Infantería de Marina No. 21 realizaban operaciones de registro y control territorial.

Según información preliminar, el ataque se produjo en medio de una operación militar destinada a neutralizar las actividades delictivas de grupos armados ilegales en la región. Tras el impacto del dron, se desató un enfrentamiento entre los uniformados y los guerrilleros, en un intento por repeler la agresión.

José Daniel Álvarez López había prestado servicio a la Armada Nacional durante más de dos años.

“La Institución Naval lamenta profundamente el fallecimiento de este héroe de la Patria y expresa su solidaridad y fortaleza a los familiares, amigos y seres queridos. Rechazamos de manera contundente este acto terrorista, que vulnera el Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos”, señaló la Armada Nacional en un comunicado.