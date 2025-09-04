Emergencia por las lluvias en El Carmen de Viboral: 300 niños están sin clases

Un fuerte aguacero provocó múltiples emergencias en el municipio de El Carmen de Viboral, en el oriente de Antioquia, dejando sin clases a cerca de 300 estudiantes por los daños ocasionados en la infraestructura educativa.

La Casa de Justicia y la Casa de la Juventud resultaron inundadas, mientras que en el corregimiento La Aurora las lluvias afectaron un jardín infantil y agravaron las fallas que ya presentaba el techo de su institución educativa.

El secretario de Gobierno de El Carmen de Viboral, Daniel Quintero, reportó cinco inmuebles averiados —cuatro en la zona urbana y uno en área rural— y al menos 12 familias con algún tipo de afectación. Los casos se concentran en barrios como San Fernando, Los Ángeles, La Aurora, La Cucharita y La Chapa.

Otras emergencias

La Oficina de Gestión del Riesgo adelanta el censo de damnificados y prepara la entrega de ayuda humanitaria de emergencia para las familias afectadas, mientras continúan las labores de verificación en las zonas más afectadas.

Por las lluvias, en el municipio de La Unión, también en el Oriente antioqueño, se desbordó el río Piedras y hay cerca de 30 familias afectadas. Hubo inundaciones en al menos seis barrios de la cabecera municipal.