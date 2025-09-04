“No tiene Rolex ni Ferrari”: Daniel Quintero niega lujos de su hermano Miguel Quintero

Medellín, Antioquia

El exalcalde de Medellín y actual precandidato presidencial, Daniel Quintero Calle, salió al paso de las acusaciones que señalan a su hermano Miguel Quintero como presunto articulador de una red de corrupción en entidades públicas de la ciudad.

La defensa de Quintero se conoció luego de que el diario El Colombiano publicara fotografías en la que Miguel aparece con un reloj Rolex y junto a un Ferrari. Las imágenes fueron utilizadas por distintos sectores políticos para reforzar las denuncias sobre un presunto enriquecimiento ilícito tras el paso de Daniel Quintero por la Alcaldía de Medellín.

“Si mi hermano tuviera Rolex o Ferrari lo sabría todo el mundo en Medellín. Habrían fotos y videos por doquier”, escribió Quintero en su cuenta de X. “El tal Rolex es un reloj chiviado que tuvo que buscar mi hermano en un cajón porque ni se acordaba de él”, agregó.

Quintero también explicó que la imagen junto al vehículo de lujo fue tomada en 2019, antes de su elección como alcalde, y corresponde a una exhibición. “Un vicio de montañero que tenía de tomarse fotos cada vez que le mostraban un carro bonito”, dijo. Según él, cuando ganó las elecciones le pidió a su hermano borrar esas fotos para evitar malentendidos, “y así lo hizo”.

Sobre las acusaciones relacionadas con un apartamento de lujo ofrecido en alquiler por la esposa de Miguel Quintero, Daniel respondió que se trata de su propia casa, la cual tuvo que abandonar junto a su familia debido a lo que califica como una “persecución”.

Las investigaciones contra Miguel Quintero

Las declaraciones de Quintero Calle se conocen en medio de una nueva etapa judicial contra varios funcionarios de su administración. Según reveló Caracol Radio en su espacio 6AM Hoy por Hoy con Gustavo Gómez, el nombre de Miguel Quintero aparece en múltiples documentos judiciales como supuesto intermediario en la direccionamiento de contratos en entidades como Metroparques, la EDU, el INDER y el Área Metropolitana.

Varios de estos procesos ya han pasado a etapa de imputación, y en uno de ellos se ha programado juicio oral para el primer semestre de 2026.

En una decisión reciente, la Procuraduría formuló cargos disciplinarios contra Álvaro Villada, subdirector financiero del Área Metropolitana y amigo cercano de Miguel Quintero, así como contra la exdirectora del INDER Diana Toro y los exgerentes de Metroparques Jorge Liévano y María Eugenia Domínguez.

Federico Gutiérrez: “Se robaron a Medellín”

La polémica escaló tras las duras declaraciones del actual alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien en entrevista con Caracol Radio aseguró que el exalcalde Daniel Quintero y su hermano “se robaron a Medellín”.

“Yo le aseguro que vendieron entidades como el Área Metropolitana, el INDER, Metroparques. Crearon una estructura criminal para robarse la ciudad. El hermano [Miguel Quintero] es el que dirigía esa estructura criminal”, dijo Gutiérrez.

El mandatario local comparó el caso con el escándalo de los hermanos Moreno Rojas en Bogotá y advirtió que ya van 43 personas imputadas en procesos que involucran a la anterior administración.

“Ni Alí Babá se atrevió a tanto. Alí Babá tenía 40 ladrones. Estos ya van en 43 y la cuenta sigue subiendo”, concluyó Gutiérrez.

Quintero habla de persecución

En su defensa, Daniel Quintero insistió en que su familia ha sido objeto de vigilancia con drones, helicópteros y seguimientos, al punto de que ha debido sacar a sus hijas del colegio y abandonar la ciudad.

“No creo que exista una familia que haya sido más perseguida. Vendrán más y más ataques. Estamos creciendo y ellos lo saben. Vamos a ganar la Presidencia y a resetear la política en Colombia”, sentenció el exalcalde.