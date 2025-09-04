Suspenden dos glamping en San Cristóbal por carecer de licencia de construcción

San Cristobal

La Alcaldía de Medellín, a través de la Secretaría de Gestión y Control Territorial, suspendió dos construcciones tipo glamping en el corregimiento San Cristóbal, al noroccidente de la ciudad, por no contar con licencia de construcción ni requisitos para funcionar como alojamientos turísticos.

En el operativo, que contó con el acompañamiento de la Corregiduría y la Policía Nacional, se inspeccionaron varias edificaciones de este tipo. Con estas acciones se busca mitigar riesgos para los ecosistemas y evitar afectaciones al ordenamiento del territorio.

“ Elaboramos informes técnicos al evidenciar que no contaban con licencia de construcción ni requisitos para el desarrollo de la actividad económica. Estas edificaciones están construidas en áreas de Uso Forestal Productor, donde no se permiten proyectos de hospedaje”, explicó el subsecretario de Control Urbanístico, Carlos Trujillo.

Los glamping, que combinan la experiencia de acampar en la naturaleza con las comodidades de un hotel de lujo, se encontraban en áreas destinadas a la conservación ambiental y al aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, lo cual impide su uso con fines de alojamiento.

La Administración Distrital recordó que estas visitas hacen parte de las acciones de inspección, vigilancia y control frente al aumento de la renta corta a través de plataformas digitales en Medellín.

Los informes técnicos obtenidos servirán de soporte en los procesos policivos, con el objetivo de que las construcciones rurales se ajusten a la normativa vigente y respeten las áreas de especial protección.