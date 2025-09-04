Menor de 14 años fue aprehendida por asesinar a su novio en Segovia, Antioquia

Segovia, Antioquia

Un caso de violencia conmocionó al municipio de Segovia, en el nordeste de Antioquia, luego de que una menor de 14 años fuera aprehendida en flagrancia por el delito de homicidio a su pareja sentimental.

El hecho se registró en horas de la noche del miércoles 3 de septiembre en una vivienda ubicada en el barrio 7 de Agosto. Según el reporte de las autoridades, en medio de una discusión con su novio, la adolescente identificada como Karen Michel Rúa Ruiz tomó un cuchillo y atacó a Juan Daniel López Álvarez, de 19 años, ocasionándole una grave herida en el abdomen.

El joven alcanzó a ser trasladado al hospital local de Segovia por vecinos y familiares que intentaron auxiliarlo. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico, falleció minutos después debido a la gravedad de la lesión.

El crimen está siendo investigado por las autoridades como una riña de carácter pasional. La Unidad Básica de Investigación Criminal (UBIC) de Segovia adelantó la inspección técnica al cadáver y asumió las diligencias para esclarecer lo sucedido y determinar las circunstancias exactas que rodearon el hecho.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para fortalecer los mecanismos de diálogo y prevención de la violencia al interior de los hogares del departamento de Antioquia, para evitar que casos como este se repitan.