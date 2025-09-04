Transportadores de Medellín advierten que pasaje de bus podría subir a $4.200 por reforma tributaria

Medellín, Antioquia

La Corporación de Transportadores Urbanos de Colombia (CTU) advirtió que la reforma tributaria propuesta por el Gobierno nacional podría llevar el precio del pasaje de bus en Medellín hasta los $4.200, afectando directamente a más de un millón de usuarios diarios del transporte público colectivo.

Según el gremio, la principal causa del impacto sería el incremento proyectado en el precio del galón de diésel, que subiría $658 en 2026, lo que alteraría de forma significativa la estructura de costos del sector.

Jimmy Alexis Gómez, presidente de la CTU, señaló que muchas empresas ya operan al borde de la rentabilidad y que un alza en el combustible como la planteada pondría en riesgo la sostenibilidad del servicio.

“Con un aumento de esta magnitud en el combustible, la tarifa ideal del pasaje actualmente tendría que manejarse en $4.200 para mantener la sostenibilidad del servicio”, indicó.

Riesgos: informalidad y precarización del servicio

El dirigente gremial también alertó que decisiones de este tipo podrían fomentar el crecimiento del transporte informal y generar una migración hacia alternativas inseguras de movilidad. Además, se pondría en riesgo el empleo formal y la estabilidad económica de miles de trabajadores del sector.

Desde la CTU hicieron un llamado al Gobierno nacional para que se reglamente con urgencia el Fondo de Estabilización a la Tarifa, como medida de mitigación para evitar que los costos recaigan sobre los usuarios.

“Nuestra lucha es para que no se vean afectados con alzas indiscriminadas; propendemos siempre por un trabajo que mejore su calidad de vida”, expresó la CTU en su pronunciamiento.

Actualmente, el transporte público colectivo moviliza más de un millón de personas cada día en Medellín y el Valle de Aburrá.