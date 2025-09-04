Científicos de la Universidad de Córdoba descubren especie de araña saltarina única en el mundo

Unicórdoba descubre otra especie de araña saltarina antes desconocida en el mundo, que reside en un pequeño bosque en área rural de Momil.

Montería

Investigadores de la Universidad de Córdoba confirmaron el descubrimiento de una nueva especie de araña saltarina, endémica de la zona rural de Momil, en las comunidades de San Miguel y Mata de Caña.

La especie, denominada Noegus sombrerovueltiao, recibe su nombre por la similitud del palpo masculino con la forma del sombrero vueltiao, emblemática artesanía de las sabanas de Córdoba y Sucre, y como homenaje al patrimonio cultural de la región.

El hallazgo fue liderado por el biólogo Leiner Suárez Martínez, originario de la zona y egresado de la Universidad de Córdoba, quien contó con la colaboración de Jorge Quiroz Rodríguez, docente del programa de Biología, y Edwin Bedoya Roqueme, especialista en taxonomía de arácnidos de la Universidad Estadual de Goiás (Brasil).

Suárez Martínez, quien ya había descubierto en 2024 otra especie de araña saltarina bautizada como Ceriomura momilensis, destacó que este nuevo hallazgo refuerza la importancia científica de los ecosistemas locales.

Araña saltarina sin registro previo

Para verificar la singularidad de la especie, los investigadores cruzaron información con el Museo de Zoología Comparada de Harvard (MCZ) y el Museo Argentino de Ciencias Naturales, instituciones que confirmaron que no existen registros previos de esta araña en ningún otro lugar del planeta.

El biólogo explicó que el espécimen fue encontrado en un pequeño parche de bosque conservado cerca de la Ciénaga Grande del Bajo Sinú, un área con condiciones óptimas para la biodiversidad pero poco explorada científicamente.

“Estos sitios son claves para la conservación en nuestro departamento. Las arañas saltarinas son controladoras naturales de poblaciones de insectos, y su presencia evidencia que Colombia sigue siendo una potencia mundial en biodiversidad”, afirmó Suárez Martínez.

Características de la araña

La identificación taxonómica de Noegus sombrerovueltiao se basó en un análisis minucioso de la morfología del palpo masculino y del epiginio femenino, estructuras consideradas esenciales en aracnología. Los científicos compararon caracteres primarios, como la forma y orientación del émbolo y las apófisis tibiales, con los de especies cercanas del género Noegus, particularly Noegus spiralifer.

Este examen reveló diferencias consistentes que validaron su clasificación como una especie nueva para la ciencia.

La descripción formal de la araña fue publicada en la revista científica Acta Arachnologica, una de las más prestigiosas en taxonomía de arácnidos a nivel global.

El descubrimiento forma parte del proyecto de investigación “Diversidad Taxonómica y Funcional de Arácnidos Presentes en Ecosistemas Estratégicos del Departamento de Córdoba, Caribe Colombiano”, respaldado por la Universidad de Córdoba. Esta iniciativa busca profundizar en el conocimiento de la biodiversidad regional y promover la conservación de ecosistemas estratégicos.

Conservación es clave

El hallazgo no solo enriquece el inventario biológico global, sino que subraya la urgencia de proteger habitats únicos como el bosque donde fue registrada Noegus sombrerovueltiao.

La conservación de estos ambientes es fundamental para salvaguardar especies endémicas y garantizar la continuidad de la investigación científica. Además, este logro impulsa oportunidades para la educación y divulgación científica, inspirando a estudiantes, docentes y comunidades a participar en iniciativas que fortalezcan el patrimonio natural y cultural de la región.