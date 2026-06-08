Nuevo golpe a laboratorios de coca del Clan del Golfo en el sur de Córdoba

Montería

Un nuevo golpe contra las economías ilegales se dio en el sur de Córdoba. En la vereda Altos del Sinú, zona rural de Tierralta, fueron destruidos ocho laboratorios clandestinos dedicados al procesamiento de pasta base de coca.

De acuerdo con información entregada por la Séptima División del Ejército Nacional, tropas del Batallón de Infantería Liviana N.° 33 Junín, en coordinación con la Policía, ubicaron y destruyeron de manera controlada estas estructuras que operaban en medio de la zona montañosa.

En el lugar las autoridades encontraron ocho construcciones rústicas en madera, además de 37 canecas plásticas y metálicas con un total de 1.145 galones de ACPM y 552 galones de gasolina, insumos clave para la producción del alcaloide. También fueron incautados 75 kilos de urea, 20 kilos de cal y 50 kilos de cemento, entre otros elementos utilizados en el proceso.

Según las autoridades, estos laboratorios pertenecerían al Clan del Golfo, una de las principales estructuras ilegales que operan en el departamento. Con este operativo, se calcula una afectación económica superior a los 70 millones de pesos para esa organización.

Además del impacto económico, la operación permitió evitar la producción mensual de al menos 9.500 dosis de estupefacientes, lo que representa un freno a la distribución de droga en la región.

Este golpe se suma a otro de la semana pasada en la misma zona donde el Ejercito y Policía destruyeron otros 6 laboratorios de la misma estructura criminal.

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Las fuerzas militares señalaron que continuarán las operaciones para debilitar estas redes ilegales y reducir los factores de violencia en Córdoba, especialmente en zonas como Tierralta donde persisten estructuras armadas ligadas al narcotráfico.