Colombia Mayor: Prosperidad Social anunció nuevas fechas de pago para octavo ciclo

Montería

Prosperidad Social anunció el inició de la entrega de los recursos correspondientes al octavo ciclo del programa Colombia Mayor en el departamento de Córdoba.

El programa tiene previsto beneficiar a una población sustancial dentro del departamento, donde más de 96.000 personas mayores se encuentran habilitadas para recibir los recursos, los cuales se liquidarán mediante transferencia bancaria o por giro directo, según la modalidad asignada a cada beneficiario.

El director de Prosperidad Social, Mauricio Rodríguez Amaya, destacó una característica fundamental de este ciclo: la implementación de un pago diferenciado para la población de mayor edad.

“Las personas mayores de 80 años recibirán el pago diferenciado de 225.000 pesos, como parte de la estrategia de atención prioritaria a esta población implementada por el Gobierno nacional desde 2024”, afirmó el director.

Cuándo pagan octavo ciclo de Colombia Mayor

Esta jornada de desembolsos, destinada a personas mayores en situación de pobreza y vulnerabilidad, empezará desde este 3 de septiembre y se extenderá de manera continua hasta el próximo 19 de septiembre.

Banco Agrario: Cómo consultar si es beneficiario de Colombia Mayor

En caso de que desee consultar si es beneficiario el programa de Prosperidad Social, Colombia Mayor, puede hacer con el número de su cédula y siguiendo estos pasos:

Ingresar al sitio web oficial de Prosperidad Social. Diríjase a esta a la página a través del siguiente enlace: https://consultagiros.bancoagrario.gov.co/ConsultaPagos/Consulta.aspx

de Prosperidad Social. Diríjase a esta a la página a través del siguiente enlace: Una vez allí debe seleccionar la opción “Consulta de beneficiarios”.

Elija el tipo de documento con el que va a realizar la consulta, en este caso debe seleccionar la opción “Cédula de Ciudadanía”.

Ingrese allí su número de cédula.

Una vez hechos estos pasos debe seleccionar la opción ‘Consultar’ para enviar su solicitud.

Millonaria inversión para Córdoba

Esta medida busca brindar un apoyo reforzado a este grupo poblacional que enfrenta mayores desafíos económicos y de salud.

Para materializar esta entrega masiva de subsidios, la entidad gubernamental invertirá una suma superior a los 13.500 millones de pesos, con el objetivo primordial de garantizar que los recursos lleguen de manera oportuna y segura a todos los beneficiarios en la región.

La operación logística de los pagos estará a cargo del Banco Agrario de Colombia y su extensa red de aliados a nivel nacional. Para informar a los adultos mayores sobre el proceso, cada beneficiario recibirá un mensaje de texto en su dispositivo móvil con la fecha exacta en la que podrá reclamar personalmente su subsidio.

Canales de consulta habilitados

Adicionalmente, la entidad ha habilitado un canal digital para consultas, disponible a través del enlace https://consultagiros.bancoagrario.gov.co/ConsultaPagos/ConsultaCM.aspx, donde se puede verificar la información de pago correspondiente.

Prosperidad Social hizo un llamado enfático a todos los beneficiarios para que mantengan actualizada su información de contacto, considerando que este dato es esencial para garantizar una entrega eficaz y sin contratiempos.

Para realizar actualizaciones de datos, resolver inquietudes o reportar inconvenientes, los adultos mayores pueden comunicarse de varias formas.

Las líneas gratuitas a nivel nacional están disponibles en Bogotá al 601 379 1088 y a nivel nacional al 01 8000 95 1100. Asimismo, pueden acudir personalmente a los enlaces municipales del programa, ubicados en las oficinas regionales de Prosperidad Social o en las alcaldías locales de su municipio.

Para consultas específicas dentro del departamento de Córdoba, se ha dispuesto el número telefónico 7827755 extensión 4400.