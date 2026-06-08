Más de 8.500 personas recuperan la movilidad con nuevo puente sobre el río Canalete en Córdoba

Montería

Los habitantes de la zona rural de Canalete, en el departamento de Córdoba, cuentan nuevamente con conexión terrestre tras la puesta en servicio de un puente metálico modular sobre el río Canalete, en el corregimiento de Popayán.

La obra fue financiada por el Gobierno nacional a través del Ministerio de Transporte, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y el Instituto Nacional de Vías (Invías), con una inversión de 3.619 millones de pesos. Por su parte, la Alcaldía de Canalete ejecutó las obras de cimentación y adecuaciones complementarias requeridas para la instalación de la estructura.

El puente tiene una longitud de 48,76 metros y capacidad para soportar vehículos de hasta 20 toneladas, permitiendo restablecer la movilidad de más de 8.500 personas que quedaron parcialmente aisladas después de la creciente súbita ocurrida en febrero de este año, cuando el antiguo puente fue destruido.

La nueva infraestructura beneficia directamente a siete corregimientos y veredas de la región, facilitando el acceso a servicios de salud, educación y transporte para cientos de familias rurales.

Además, la obra fortalece la actividad económica local al mejorar el tránsito de productos agrícolas y pecuarios hacia los principales centros de comercialización. Entre los sectores beneficiados se encuentran los productores de plátano y los ganaderos que utilizan esta vía para movilizar sus mercancías hacia Montería.

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Este puente forma parte de un convenio nacional mediante el cual la UNGRD destinó más de 150.000 millones de pesos para la instalación de diez puentes modulares en distintas regiones del país afectadas por fenómenos climáticos.

Según las autoridades, seis de estas estructuras ya han sido entregadas y se encuentran en funcionamiento.

Con la habilitación de este paso, las comunidades de la zona costanera de Córdoba recuperan una conexión considerada estratégica para la movilidad, el comercio y la integración de los territorios rurales afectados por las inundaciones de comienzos de año.