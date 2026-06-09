Más de 10 municipios están en alerta por riesgo de desbordamiento de dos ríos en Córdoba

Montería

Córdoba amaneció este 9 de junio con varias alertas ante la continuidad de las lluvias que han elevado los niveles de los ríos Sinú y San Jorge. En ese sentido, más de 10 municipios estarían en riesgo ante posibles desbordamientos.

Por los altos niveles del río San Jorge, las autoridades ambientales mantienen alerta roja por riesgo de desbordamientos en municipios como Ayapel, Montelíbano y Puerto Libertador.

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“Se recomienda a las comunidades ribereñas y a la población de Montelíbano mantenerse atentas a los comunicados oficiales, monitorear las condiciones del río y adoptar medidas preventivas ante posibles incrementos en sus niveles”, informó la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge (CAR – CVS).

Río Sinú: las alertas se concentran en Tierralta, Valencia, Montería, Cereté, San Pelayo, Cotorra, Lorica y San Bernardo del Viento.

“Se mantiene monitoreo permanente sobre el comportamiento hidrológico del río Sinú debido al incremento de sus niveles, así como seguimiento continuo de las condiciones en la cuenca ante la posible ocurrencia de inundaciones asociadas a las precipitaciones registradas”, agregó la CVS.

Las autoridades insistieron en la actualización y activación de los planes de contingencia ante cualquier eventualidad.