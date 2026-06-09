Unidad de Búsqueda interviene cementerio en el sur de Córdoba: buscan recuperar nueve cuerpos

Montería

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) continúa con la II fase de intervención forense en el Cementerio Parroquial de Puerto Libertador, Córdoba, donde tendrían como objetivo recuperar nueve cuerpos de personas no identificadas que podrían estar en el reporte de desaparecidos en el marco del conflicto armado.

“El equipo de profesionales de la UBPD estará en este camposanto del 9 al 14 de junio de 2026, donde realizará acciones de prospección y recuperación en un lugar de interés forense, en la que se pretende recuperar nueve (9) cuerpos no identificados (CNI), que podrían corresponder a personas desaparecidas en razón y contexto del conflicto armado”, informó la UBPD.

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Asimismo, estableció que “durante la intervención forense el cementerio permanecerá cerrado al público, solo se permitirá el ingreso a los sepelios y a las personas buscadoras que participen en las jornadas de atención”, agregó.

Cabe recordar que en Córdoba buscan a más de 3.000 personas reportadas como desaparecidas por situaciones asociadas al conflicto armado. Tierralta, Montería, Valencia, Montelíbano y Puerto Libertador son las zonas con mayor registro.