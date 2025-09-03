Córdoba reduce históricamente sus índices de pobreza y se consolida en crecimiento económico

Montería

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) reveló una transformación socioeconómica significativa en Córdoba durante el 2024.

Los datos oficiales confirman una reducción histórica en los índices de pobreza monetaria y pobreza extrema, los más bajos en los últimos cuatro años, marcando un hito en la trayectoria reciente del departamento.

Esta evolución positiva es atribuida por la administración departamental a la ejecución de su plan de desarrollo y a una estrategia integral de inversiones.

De acuerdo con las estadísticas, la pobreza monetaria en Córdoba se redujo hasta el 49,6%, lo que representa la cuarta mayor caída a nivel nacional. En términos concretos, la población en esta condición pasó de 1.006.000 personas en 2023 a 931.000 en 2024, lo que equivale a una disminución de 4,3 puntos porcentuales y a 75.000 cordobeses saliendo de la pobreza.

Paralelamente, la pobreza extrema mostró una mejora sustancial. El porcentaje de población en esta situación crítica disminuyó del 24,4% al 21,3%, la tercera reducción más importante del país. Esto se tradujo en que 55.000 personas abandonaron la pobreza extrema, bajando la cifra de 456.000 a 401.000 ciudadanos.

“Córdoba lo tiene todo”: Zuleta

El gobernador Erasmo Zuleta Bechara destacó que estos resultados son el fruto directo de la implementación del Plan de Desarrollo Departamental “Córdoba lo tiene todo para estar a otro nivel”.

En sus declaraciones, el mandatario afirmó que “estos resultados son producto de un trabajo serio y planificado. Desde el primer día asumimos el reto de hacer que las cosas pasen y de poner en marcha una verdadera revolución con inversiones estratégicas en agua, vías, agro, educación y empleabilidad. Las cifras del DANE muestran que Córdoba avanza y que nuestra gestión ya está cambiando la vida de miles de familias”.

Economía consolida un liderazgo

Este progreso social se vio acompañado por un robustecimiento de la economía cordobesa. El informe del DANE evidenció que la tasa de desempleo departamental bajó del 12,1% en 2023 al 10,9% en 2024. Además, el crecimiento económico se aceleró, pasando de un 1,3% a un 1,9%, superando el promedio nacional que se ubicó en 1,6%.

Este desempeño consolidó a Córdoba como el departamento con mayor crecimiento económico en la Región Caribe durante 2024, superando a territorios como Magdalena (1,8%), Atlántico (1,0%), Bolívar (0,7%), San Andrés (0%), Cesar (-4,4%) y La Guajira (-4,8%).

La tendencia positiva en materia laboral se ha extendido hasta 2025. En abril de este año, la tasa de desempleo en Montería se redujo al 11,4%, frente al 13,3% registrado en el mismo mes del año anterior.

Un avance particular y significativo se observó en el desempleo juvenil (población entre 15 a 28 años), que descendió del 26% al 21,9%. Los sectores identificados como los principales impulsores del empleo en el departamento son el transporte, los servicios públicos y la administración pública.

Atractivo inversor

La competitividad y el atractivo inversor de Córdoba también recibieron un reconocimiento. En junio de 2025, se conoció que el departamento mantuvo su posición 22 en el Índice Departamental de Competitividad entre las 33 entidades territoriales, mejorando de forma significativa en pilares estratégicos según el informe publicado en https://compite.com.co/wp-content/uploads/IDC-2025_COMPLETO.pdf.

Los avances más notorios se dieron en los factores de Entorno para los negocios, Salud, Instituciones, Sofisticación y diversificación, y Córdoba Territorio Inteligente.

Avances en el sector turístico

Otro sector que ha experimentado un dinamismo extraordinario es el turístico. La región del Golfo de Morrosquillo y Sabana, conformada por Córdoba, Sucre y Bolívar, fue la segunda de mayor crecimiento en ingresos reales por servicios de hoteles y establecimientos de alojamiento en lo corrido de 2025.

La zona registró un incremento del 4,7% frente al mismo periodo de 2024, una cifra que contrasta fuertemente con la caída nacional del 1,6%, según la Encuesta Mensual de Alojamiento del DANE.

El gobernador Zuleta Bechara ha enfatizado que el reto ahora es superar los promedios nacionales de pobreza y pobreza extrema.

Reafirmó el compromiso de su administración de seguir ejecutando políticas públicas efectivas que garanticen un mejor futuro para todos los cordobeses.

“Detrás de estas cifras hay trabajo, inversión, confianza y un gobierno que no se detiene”, concluyó el mandatario, subrayando la continuidad de su apuesta por transformar las realidades en todos los municipios del departamento a través de proyectos estratégicos en agroindustria, turismo, infraestructura y servicios públicos.