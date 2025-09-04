Cesar A. Londoño defendió con fuerza a Lorenzo: “Sería injusto sacarlo”

La Selección Colombia intentará frenar la mala racha de resultados en las Eliminatorias sudamericanas y sentenciar, de una vez por todas, su clasificación al Mundial del 2026.

Selección Colombia / Getty Images / LUIS ROBAYO Ampliar

Para lo anterior, está obligada a derrotar a Bolivia en el Metropolitano de Barranquilla, partido programado para el jueves 4 de septiembre a partir de las 6:30 de la tarde. De lo contrario, tendrá que esperar hasta la última fecha, cuando enfrente a Venezuela en Maturín, un rival que históricamente le ha costado a la Tricolor.

Entérese acá: ¿A qué hora juega Colombia ante Bolivia en Eliminatorias?

Cesar Augusto Londoño defendió con fuerza a Néstor Lorenzo

Durante la emisión del programa ‘El Pulso del Fútbol’ de Caracol Radio, César Augusto Londoño señaló tajantemente que Néstor Lorenzo debe continuar a cargo de la Selección Colombia, más allá de lo que pase en el venidero duelo ante los bolivianos.

“Yo no vivo del pasado. ¿Quién es el técnico de la Selección Colombia en tiempo presente? (Lorenzo) De él hablo. Ahora, me gusta, me parece que su campaña es buena y es una injusticia tratar de sacar a un técnico, si llega a perder frente a Bolivia“, sentenció César Augusto.

Selección Colombia en las Eliminatorias sudamericanas / Getty Images Ampliar

Frente a lo anterior, Steven Arce manifestó que Londoño defiende a Lorenzo “con base en una Copa América, que fue hace ya rato”, recordando que la Tricolor terminó siendo subcampeona de la edición 2024, tras perder la final con Argentina.

Le puede interesar: Confirman dos bajas de la Selección Colombia para enfrentar a Bolivia y Venezuela: ¿por qué?

Londoño se defendió argumentando lo siguiente: “No es solo la Copa América, es el 67% de rendimiento, es haberle ganado a Brasil por primera vez, es tener un equipo sólido, es haberle ganado a Argentina en Eliminatorias”.

Aunque el director de ‘El Pulso’ reconoció que el remate de las Eliminatorias “no ha sido bueno” (tres derrotas, tres empates), también recordó que “en todo proceso hay altibajos”. Y concluyó: “¿Se olvidaron de los 28 partidos sin perder o que se le ganó a España y Alemania allá? La gente tiene mala memoria“.

También puede leer: Camiseta de la Selección Colombia tiene hasta el 30% de descuento: ¿dónde y cómo comprarla?

Vea acá la defensa de Londoño a Lorenzo