Jugadores de Bolivia tendrían millonario premio en caso de ganarle a Colombia y Brasil

La Selección de Bolivia ha ido tres veces a los Mundiales, dos por invitación (1930 y 1950), mientras que por mérito deportivo y la respectiva clasificación en 1994. En las últimas Eliminatorias se ha quedado por fuera y, por lo general, a las últimas fechas llega sin opciones de lograr el boleto.

No obstante, para la Copa del Mundo 2026, llega a las dos fechas finales de las Eliminatorias con opciones de clasificación incluso directas, pero parecen muy complicadas para La Verde. Por su parte, el cupo por la vía del repechaje es una opción que también contemplan.

¿Cuáles son las cuentas de Bolivia para ir al Mundial?

El equipo dirigido por Óscar Villegas llega a las fechas 17 y 18 con 17 puntos, ubicado en el puesto 8. Sus rivales serán Colombia, en Barranquilla, y Brasil, en El Alto, a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar.

Para clasificar al Mundial de forma directa, necesita ganar los dos partidos para así llegar a 23 unidades. Del mismo modo, que Venezuela pierda ante Argentina en Buenos Aires, y que en la última jornada Colombia caiga con la Vinotinto.

Sin embargo, no parece una tarea fácil, pues a nivel histórico, Bolivia nunca ha ganado en territorio colombiano. Por su parte, en calidad de local, ante Brasil, sí han podido conseguir tres victorias, siendo la de la Eliminatoria al Mundial 2019, la más reciente.

El escenario del repechaje también posible para Bolivia en caso de ganar los dos. Entretanto, si consiguen 4 puntos de 6 posibles, o si solo se logra una victoria, también pueden optar, pero en ambos casos dependerá de otros resultados.

Desde Bolivia informaron que el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, Fernando Acosta, ofreció a los jugadores un premio de 1 millón de dólares si consiguen los seis puntos en los dos partidos.