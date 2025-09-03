La Unidad de Búsqueda ya fue notificada por la JEP sobre su regreso a La Escombrera

Bogotá

Luego de que Caracol Radio revelara en exclusiva que la Unidad de Búsqueda había sido excluida por la JEP de los trabajos forenses para buscar cuerpos de desaparecidos en La Escombrera en la Comuna 13 de Medellín y que la Sección de Apelación de la misma Jurisdicción Especial para la Paz había ordenado que esta entidad regresara a este punto de interés forense, esta entidad ya fue notificada de esta decisión.

Con esta notificación formal, la Unidad de Búsqueda ya puede continuar con las labores de búsqueda, recuperación e identificación de estructuras óseas en La Escombrera en Medellín, lo cual reconoce y reafirma las facultades constitucionales otorgadas a esta entidad.

Para esta entidad, la decisión de la Sección de Apelación de la JEP es un precedente sobre la importancia de las labores de búsqueda humanitaria y extrajudicial que adelanta la Unidad de Búsqueda.

“A su vez, exalta el rol de autoridad en materia de búsqueda que le compete a esta entidad, como presupuesto fundamental para el ejercicio del derecho a la búsqueda que les asiste a los miles de familias que esperan respuestas del Estado sobre la suerte y el paradero de sus seres queridos desaparecidos en hechos relacionados con el conflicto armado”.

La Unidad de Búsqueda reitera la voluntad que ha manifestado persistentemente de mantener el equipo forense en el área de excavación. Asimismo, se encuentra a la espera de la convocatoria para adelantar la mesa técnica y continuar con la fase VI de búsqueda, recuperación e identificación de los desaparecidos en La Escombrera, en la Comuna 13 de Medellín.