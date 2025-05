Alcaldía y JEP solicitan $3.500 millones al gobierno nacional para la búsqueda en la escombrera

Medellín

La Justicia Especial para la Paz (JEP) y el Distrito de Medellín se reunieron para analizar la actual situación financiera que se tiene para continuar con la búsqueda de personas desaparecidas en la escombrera de la Comuna 13. Aunque la alcaldía ha aportado alrededor de $8.200 millones y la JEP 650 millones, no han sido suficientes para continuar con la labor.

El alcalde Federico Gutiérrez y el presidente de la Jurisdicción Alejandro Ramelly fueron enfáticos en indicar que esas labores no se suspenderán, pero sí solicitaron apoyo al gobierno nacional con el aporte de $3.500 millones para asegurar recursos en el actual polígono y para el inicio de trabajos de la otra zona identificada gracias a testimonios de testigos.

“No se puede parar. Estamos siendo claros en que ya tanto la JEP como la alcaldía hemos hecho esfuerzos grandes frente a estas necesidades y qué necesitamos. Sí hacemos el llamado al gobierno nacional para que también aporte para poder continuar con esa búsqueda. Así de claro y ese es el mensaje que venimos dando desde el año pasado. No llegaron recursos del año pasado; todo el esfuerzo lo hicimos nosotros. No ha llegado un solo peso del año pasado del gobierno nacional”, dijo Federico Gutiérrez.

Recordemos que en el polígono que está siendo intervenido se han recuperado cuatro cuerpos que siguen en proceso de identificación por parte de Medicina Legal. Por ello, la importancia de esa labor. Además, el alcalde indica que es precisamente por la falta de recursos es que la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) no apoya las labores.

“¿Quién debe poner los recursos de la unidad de búsqueda? El Gobierno Nacional. ¿Por qué no está la unidad de búsqueda en este momento en la escombrera si debería estar ahí ya trabajando? Porque no tiene los recursos que le corresponde entregarle de parte del Gobierno Nacional, así de claro. Entonces, esto no es buscar hoy, es conflicto, lo ha dicho el mismo presidente. Mientras más entidades se sumen, mejor. Si se suma la unidad de búsqueda con recursos, con unas tareas concretas, mejor todavía. Si se suma comunidad internacional, mejor todavía. Si se suman otros actores, mejor todavía”.

Se informó que la Unidad de búsqueda debe presentar un plan de trabajo y el mecanismo de financiación en la escombrera, por lo que ahí radica la importancia del aporte económico del gobierno nacional.

El Distrito de Medellín explicó que, en la segunda fase de búsqueda, la Secretaría de Paz y Derechos Humanos está planeando la instalación de dos inclinómetros y piezómetros para la estabilización y el control de la erosión del talud. También que se autorizó el ingreso de maquinaria amarilla al lugar en un plazo inicial de tres meses. Y se adecuará un recubrimiento de 2.500 metros cuadrados de plástico en esta zona.