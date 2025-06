Exclusivo: Unidad de Búsqueda es excluida por la JEP de procesos clave como el Palacio de Justicia

Bogotá

Caracol Radio conoció en exclusiva que algunas salas de la Jurisdicción Especial para la Paz prohibieron a la Unidad de Búsqueda entrar a lugares de interés forense, como cementerios y hasta el propio caso del Palacio de Justicia. La directora de esta entidad, Luz Janeth Forero, señaló a dos magistrados de la justicia transicional de estar propiciando esa ruptura entre las dos instituciones.

Hay documentados cinco casos en los que la Jurisdicción Especial para la Paz a través de algunas salas y secciones particularmente la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y de Responsabilidad ha emitido órdenes en las que desvincula a la Unidad de Búsqueda del trabajo en terreno para dar respuesta a los familiares de los desaparecidos en Colombia en medio del conflicto armado cuya última actualización ya habla de 126.895 personas. Así nos lo contó en exclusiva la directora de la Unidad de Búsqueda, Luz Janeth Forero.

“Ya fuimos excluidos literalmente de la medida cautelar en La Escombrera, donde se nos ha impedido inclusive el ingreso o el acceso al sitio de intervención. Pero también fuimos excluidos de una audiencia, de tema de desaparecidos. Fuimos también recientemente informados de la exclusión de una medida cautelar, o mejor, de un procedimiento de memoria y de todo lo que tiene que ver con el Palacio de Justicia. Acabamos de ser excluidas una medida, si no estoy mal, en Corinto, Cauca. Fuera de eso, también se nos excluye ya del trabajo que veníamos realizando de una manera muy juiciosa con el archivo de la Brigada 20”.

Detalles de los casos

Palacio de Justicia

La Unidad de Búsqueda fue excluida de todo el proceso que se enmarca en medidas de protección. Trabajo que es imposible pensar la búsqueda humanitaria y extrajudicial, búsqueda reparadora sin tener también un componente muy fuerte de memoria y de dignificación de las personas que sufrieron, digamos, el flagelo de la desaparición.

La Escombrera en Medellín

Ya fueron excluidos de toda la medida cautelar en la Escombrera, donde se les ha impedido inclusive el ingreso al sitio de intervención en los últimos meses.

Audiencia sobre desaparecidos y presupuesto

Esta audiencia se llevó a cabo por una medida de protección de carácter nacional en materia de desaparecidos que hace gestión sobre el presupuesto y sobre el fortalecimiento presupuestal de la Unidad de Búsqueda y del Instituto de Medicina Legal.

La directora de la Unidad de Búsqueda, Luz Janeth Forero, en exclusiva para Caracol Radio, entregó detalles de otros casos en los que la entidad también fue excluida como un tema en Corinto, Cauca, y un trabajo en los archivos de la Brigada 20 del Ejército.

“Acabamos de ser excluidos de una medida si no estoy mal en Corinto Cauca, fuera de eso también se nos excluye ya del trabajo que veníamos realizando de una manera muy juiciosa con el archivo de la Brigada 20, aduciendo de que ya había pasado un año, que ya había ocurrido, transcurrido un suficiente tiempo para la consulta de los archivos, algo que es impensable cuando estamos hablando de archivos de tanta complejidad donde la revisión de los archivos requiere casi que, pues nosotros decimos filigrana. Es de absoluto detalle y no solo la revisión sino la sistematización de la información que se pueda derivar de los archivos, donde un año resulta absolutamente insuficiente para abordar, digamos, este tipo de materiales que son la información como el insumo básico para impulsar los procesos de búsqueda”.

Según la directora de la Unidad de Búsqueda, Luz Janeth Forero, hay más actuaciones que desconocen el carácter humanitario y extrajudicial de la búsqueda y señaló directamente a dos magistrados de la JEP de estar generando esta ruptura entre las dos entidades.

“Tenemos dificultades con dos magistrados, pues fundamentalmente con el magistrado Salazar y con el magistrado Sánchez”.

Luz Janeth Forero se refiere a los magistrados Gustavo Salazar y Raúl Sánchez, precisamente de la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y de Responsabilidad de dejar a la Unidad de Búsqueda por fuera del trabajo forense cuando las dos entidades hacen parte del Sistema Integral para la Paz.

Desde la Unidad de Búsqueda le piden que la JEP respete las competencias que tiene la entidad y que no pretendan asumir funciones que no les corresponden y llama a no duplicar esfuerzos y recursos.

Caracol Radio contactó a la Jurisdicción Especial para la Paz sobre este caso y dijeron que buscarán darnos una respuesta a esta denuncia.