Juez rechazó la aceptación de cargos de Olmedo López, cerebro del desfalco de la UNGRD

Justicia

La jueza 17 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá rechazó el allanamiento a cargos de Olmedo López, señalado como uno de los cerebros del escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

La decisión se dio debido a que la Fiscalía General de la Nación ya había radicado el escrito de acusación por los delitos de concierto para delinquir y peculado por apropiación durante el mes de abril, es decir, días antes de que el procesado formalizara la aceptación de cargos.

La jueza argumentó que “la competencia para verificar la aceptación de responsabilidad de Olmedo de Jesús López Martínez, en el estadio procesal en que se encuentran estas diligencias, corresponde al Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Bogotá, despacho al que por reparto le fueron asignadas estas diligencias y que ya tiene una audiencia fijada para dicha situación”.

En ese sentido, la audiencia fue programada para el 23 de junio y será el juez de esa instancia quien tenga la última palabra en este caso.

Vea también: Olmedo López aceptó cargos por concierto para delinquir y peculado por apropiación

Por su parte, José Moreno, abogado defensor de Olmedo López, presentó un recurso de apelación al considerar que la jueza negó la aceptación de cargos basándose únicamente en la fecha de radicación del escrito de acusación, sin tener en cuenta que su cliente ya había expresado públicamente su arrepentimiento por los hechos.

“Aquí sí lo hay, fue radicado con allanamiento, lo que prueba que la Fiscalía reconoció la aceptación previa”, afirmó el abogado Moreno.

Así fue la aceptación de cargos que negó la juez

Olmedo López se declaró culpable de haber desfalcado a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), entidad que dirigió hasta el 29 de febrero de 2024.

Su aceptación de cargos se dio luego de acogerse a sentencia anticipada por los delitos de concierto para delinquir y peculado por apropiación. Esto, luego de que varios jueces de la República le hubieran negado los preacuerdos suscritos con la Fiscalía General de la Nación.

Puede leer: “Olmedo López era, en últimas, peón de alguien más”: director UNGRD sobre el $1B comprometido

¿Declararse culpable cómo estrategia judicial?

López dijo que su decisión de confesar y declararse culpable no hace parte de una estrategia judicial, sino de un supuesto interés por esclarecer los hechos.

“Mi decisión de aceptar responsabilidad no nació hoy. No es una decisión oportunista, producto de la base procesal, y mucho menos constituye una maniobra para evitar mi responsabilidad frente a la justicia y frente al país”, dijo.

Además, aseguró que antes de la imputación ya había comenzado a colaborar con la Fiscalía General de la Nación, entregando documentos, información y asistiendo a distintas diligencias judiciales para contribuir al esclarecimiento de los hechos investigados.

El exdirector de la UNGRD indicó que es consciente de la gravedad del caso y de las afectaciones institucionales que este ha provocado. “Acepto los cargos formulados por la Fiscalía General de la Nación. Lo hago libre, voluntariamente y plenamente asesorado por mi defensa”, afirmó López. Añadió que asumir su responsabilidad y aportar a la verdad es, según dijo, “el camino correcto frente al país y frente a las instituciones”.



