La Pista, el asentamiento de migrantes en La Guajira se convierte en Barrio de Paz: ¿qué significa?

‘La Pista’, el asentamiento de migrantes más grande de La Guajira, ubicado en Maicao, con más de 13.000 personas se convierte en Barrio de Paz. Ya se conformó un Comité Local para que se vigile todos los proyectos en el marco de esta declaratoria.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: haga clic acá para ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Este hecho se dio a conocer en el marco del XV Cumbre del Foro Mundial de Migración y Desarrollo que se realiza en Riohacha.

¿Qué significa esta declaratoria como Barrio de Paz?

Según la alcaldía de Maicao, con esta declaratoria se busca que miles de familias, entre las que se encuentran Wayúu, retornados y migrantes venezolanos puedan transformar sus condiciones de vida.

Se adelantará la legalización urbanística y con esta el mejoramiento de viviendas, para que puedan tener una digna y seguridad, también habrá un acceso a servicios básicos esenciales como agua potable, electricidad, alcantarilla y saneamiento, también se vigilará por la convivencia pacífica e integración comunitaria con la creación de Comités de Barrios de Paz para fortalecer el tejido social y la seguridad.

Asimismo, se buscará el desarrollo integral de ‘La Pista’, esto mediante proyectos de educación, cultura, deporte, infraestructura y generación de empleo.

¿Qué cambia con esta declaratoria de Barrio de Paz?

Las autoridades dieron a conocer que con esta declaratoria se dejará de ver a ‘La Pista’ como un asentamiento vulnerable, sino como un “territorio de oportunidades”.

LEA TAMBIÉN: Pentágono desmiente a Maduro y advierte nuevas operaciones militares en el Caribe

Hay que anotar que el Comité Local de Barrio de Paz quedará conformada por instituciones gubernamentales, líderes y comunidad que acompañarán este proceso, lo que permitirá seguimiento y concertación.