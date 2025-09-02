Gobierno Nacional pide a alcaldía de Maicao celeridad en legalización de predios en ‘La Pista’

El Gobierno Nacional, a través de la canciller Rosa Yolanda Villavicencio, pidió celeridad a la alcaldía de Maicao en la legalización de predios en ‘La Pista’, el asentamiento más grande de La Guajira con más de 9.000 personas.

La solicitud se hizo en la instalación del XV Cumbre del Foro Mundial de Migración y Desarrollo que se lleva a cabo en Riohacha hasta este jueves, 4 de septiembre.

“Aquí, mi invitación repetida, en este caso para la alcaldía municipal de Maicao, es que demos curso al proceso de formalización ya tan avanzado que nos permitiría la legalización de previos y la provisión de servicios, así como la restauración de derechos en muy poco tiempo”, dijo la alta funcionaria.

Proyecto para legalizar predios en ‘La Pista’

Caracol Radio conoció que, en la tarde de este martes, 2 de septiembre, se conformará un Comité que viaje hasta esta zona del municipio de Maicao para adelantar los detalles para la legalización de estos predios.

En julio de este año, la alcaldía de Maicao formalizó el decreto que nombraba a ‘La Pista’ como un barrio de paz.