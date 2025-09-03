Aerocivil cumple un año operando el aeropuerto Cortissoz: ¿Cómo avanzan las inversiones?

La Aeronática Civil asumió la operación del aeropuerto Ernesto Cortissoz, que presta sus servicios en Barranquilla, desde el 1 de septiembre del 2024, anunciando inversiones por 86 mil millones de pesos que se ejecutarán en dos fases.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: haga clic acá para ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

En la primera ya culminó en diciembre del 2024 y se enfocó en asegurar la continuidad del servicio y la seguridad operacional.

La segunda fase, actualmente en marcha, avanza en contratos de mantenimiento y modernización tanto en el lado aire (pistas, calles de rodaje, iluminación y sistemas de apoyo), como en el lado tierra (terminal de pasajeros, salas de espera, bandas de equipaje y zonas de acceso).

Inquietudes

Sin embargo, para el presidente de la veeduría ciudadana y gremial que hace seguimiento a las obras, Héctor Carbonell, existen inquietudes en el cronograma de inversiones que esperan puedan ser resueltas por la Aerocivil.

“Me inquieta un poco el avance del contrato que fue adjudicado por parte de Aerocivil para las obras que definitivamente hay que revisar. Por eso hemos pedido una visita técnica la cual vamos a estar haciendo ahora en septiembre”, dijo Carbonell.

En cuanto al futuro del Cortissoz, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) adelanta estudio de una Asociación Publico Privada (APP) que se encuentra en etapa de factibilidad.

Al respecto, el presidente de la Sociedad de Ingenieros del Atlántico, Néstor Escorcia, indicó que se debe ser cuidadosos en dar ese paso.

“Esto hay que analizarlo desde el punto de vista económico, no hay que cerrar las puertas, pero sí hay que estudiarlo con mucho detenimiento porque es cierto de que la Aerocivil está haciéndole inversiones a esas obras necesarias”, argumentó Escorcia.

La Aerocivil indicó que durante esta primera fase, que se extenderá hasta 2026, se ejecutarán intervenciones prioritarias en sistemas eléctricos, iluminación, ayudas visuales para la seguridad aérea, cerramiento perimetral, mantenimiento de pistas y plataformas, estación de bomberos y zonas de servicios sanitarios.