Exministro propone adelantar una hora del reloj en Colombia para enfrentar el Fenómeno de El Niño

El aumento sostenido en el consumo de energía eléctrica en Colombia encendió las alarmas sobre la capacidad del sistema para atender la demanda en los próximos meses.

Ante este panorama, el exministro de Minas y Energía, Amylkar Acosta, propuso ha planteado retomar una estrategia similar a la denominada “Hora Gaviria”, implementada durante la crisis energética de comienzos de la década de 1990.

A través de esta medida, en ese entonces se adelantó una hora el reloj en todo el país para aprovechar mejor la luz natural y disminuir el consumo de electricidad en las horas de la tarde y la noche.

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“Que pudieran establecer por parte de la Creg unas pautas que permitan establecer unas tarifas horarias que incentiven el traslado del mayor consumo en esas horas pico y se reemplace por las horas valle”, manifestó.

El exministro advirtió que la situación podría agravarse con el inicio del Mundial de Fútbol de 2026, debido al aumento del consumo de energía en hogares, establecimientos comerciales y espacios públicos durante la transmisión de los partidos.

La advertencia surge luego de que XM, operador del Sistema Interconectado Nacional, reportara que durante mayo la demanda de energía creció 8,8 %, impulsada principalmente por las altas temperaturas registradas en distintas regiones del país.