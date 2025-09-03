Defensa de Nicolás Petro solicita excluir en juicio los interrogatorios que rindió ante la Fiscalía

Durante la audiencia preparatoria de juicio contra Nicolás Petro por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, su abogado, Alejandro Carranza, le solicitó al juez Hugo Carbonó que excluyera en el juicio los interrogatorios que rindió su apoderado ante la Fiscalía.

El profesional del derecho explicó que algunas pruebas que pretende inducir a juicio el ente acusador habrían sido obtenidas con la violación a los derechos fundamentales de su cliente.

“Que se excluya de todo el acervo probatorio de las diligencias denominadas actas de compromisos, y todos los interrogatorios que rindió Nicolás Petro ante la Fiscalía General de la Nación. La exclusión que pedimos no es un artificio técnico, no es una maniobra dilatoria ni un capricho de este abogado, es el cumplimiento de un mandato constitucional, de una promesa que se le hace a todos los procesados, a los ciudadanos, una garantía legal y convencional. Ninguna prueba obtenida con violación a los derechos fundamentales puede ser valorada en juicio, su Señoría”, dijo Carranza.

“Y si el motivo fundado para lograr la captura de Nicolás Petro era una fuente falsa, una fuente que mentía, que no era cierto que la viera, que le manejara el carro, que estuviera dentro del del apartamento, una fuente que no puede ser reservada porque no hay vulneración a la seguridad nacional, su Señoría no queda otro camino más que excluir la decisión”, agregó el profesional del derecho.

Denuncia sobre la captura de Nicolás Petro

Igualmente, en la audiencia preparatoria de juicio contra Nicolás Petro, el abogado Carranza explicó que la Fiscalía habría utilizado fuentes engañosas para incautar pruebas en el procedimiento de captura de Petro Burgos. Además, denunció que este fue capturado de manera “humillante y violenta”.

“Me llamó mucho la atención que cuando capturan a Daysuris del Carmen, la Fiscalía entra a su casa, golpea la puerta y le dicen que la van a capturar, la capturan, le permiten cambiarse, la capturan y se la llevan. Pero cuando es con Nicolás Petro, saltan de un balcón de otro apartamento, se meten a la casa por el balcón, para eso son los motivos fundados que se inventaron, lo cogen desnudo, lo filman, lo graban, se meten al baño con él desnudo, lo obligaron a cambiarse delante de él, delante de su esposa embarazada de ocho meses de embarazo, no hubo el más mínimo reparo de dignidad ni de respeto”, dijo Carranza.