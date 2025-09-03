Pentágono desmiente a Maduro y advierte nuevas operaciones militares en el Caribe

El presidente Donald Trump entregó más detalles de la operación militar, afirmó que EE.UU. tiene pruebas de los narcolancheros hablando antes de ser interceptados. (Foto: Caracol Radio / Getty )

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, desmintió las insinuaciones del gobierno de Nicolás Maduro, en las que se aseguró que el vídeo del ataque a una embarcación venezolana fue generado por Inteligencia Artificial. Mientras, el presidente Donald Trump aseguró que tienen pruebas de los narcolancheros hablando antes de ser interceptados.

Tras el operativo militar en el sur del Caribe contra una embarcación cargada con drogas proveniente de Venezuela y presuntamente vinculada al Tren de Aragua, el secretario Hegseth aseguró que el ataque fue real y advirtió que no será el primero ni el único en la región.

“Definitivamente no es inteligencia artificial. Lo vi en vivo. Sabíamos exactamente quién estaba en ese barco, qué hacían y a quién representaban: el Tren de Aragua, una organización narcoterrorista designada por Estados Unidos que intentaba envenenar a nuestro país con drogas ilícitas”, declaró Hegseth.

El jefe del Pentágono también advirtió que “cualquier otra persona que trafique en esas aguas y que sepamos que es un narcoterrorista designado correrá la misma suerte” abriendo la puerta a más posibles operaciones similares en la región.

Hegseth también insinuó que Nicolás Maduro debería estar preocupado, reiterando que el mandatario venezolano encabeza un “narcoestado” que afecta directamente a los estadounidenses.

Por su parte, el presidente Donald Trump entregó más detalles del operativo militar, en el que murieron 11 personas.

De acuerdo con el mandatario, la embarcación tenía “cantidades masivas de drogas. Tenemos grabaciones de ellos hablando”. Agregó que “de hecho, se ve. Se ven las bolsas de droga por todo el barco, y fueron atacados. Obviamente, no lo volverán a hacer. Y creo que mucha otra gente tampoco lo volverá a hacer. Cuando vean ese video, van a decir: ‘No hagamos esto’. Tenemos que proteger nuestro país, y vamos a hacerlo”, dijo el presidente.

El presidente sugirió que Venezuela ha sido “un actor muy negativo” para los Estados Unidos y la región en referencia a los millones de migrantes venezolanos en el Hemisferio que dijo, “muchos de ellos pertenecen al Tren de Aragua” y calificó la organización como una de las peores pandillas del mundo.