Inicia XV Cumbre Foro Mundial de Migración en Riohacha: invitados, detalles y agenda del evento

Riohacha se convertirá en el epicentro de la Cumbre del Foro Mundial de Migración y Desarrollo que se realizará en la capital de La Guajira desde este martes y se extiende hasta este jueves, 4 de septiembre.

En la ciudad llegarán delegados de Estados de más de 40 países como Bangladesh, México, Australia, Cuba, España, Brasil, Rusia, entre otros para debatir sobre los retos que aún se tiene debido a la migración en todas las fronteras del mundo.

El evento se realizará en la Biblioteca Virtual Héctor Salah Zuleta, ubicado en una de las principales vías de Riohacha. Allí se desarrollarán los eventos principales del Foro. Asimismo, se realizarán 21 eventos paralelos, cinco paneles magistrales, seis diálogos temáticos y seis mesas redondas.

Otros confirmados para el Foro Mundial de Migración

Según la cancillería, también ha confirmado su presencia en este evento diferentes organizaciones mundiales como la Unicef, Cruz Roja Internacional, el CIDH, Acnur, el Banco Mundial, entre otros.

Por otra parte, también llegarán a la ciudad líderes juveniles y organizaciones sociales para tomar atenta nota sobre lo que se debatirá en el marco de este evento.

La canciller Rosa Yolanda Villavicencio, responsable de llevar a cabo este evento, ha estado en reuniones con las diferentes delegaciones que han arribado a Riohacha, entre ellos, representantes de la comunidad árabe-palestina y el viceministro de Exteriores de Cuba.

¿Cuál será la agenda del Foro Mundial de Migración?

La cancillería entregó detalles de lo que será la agenda confirmada para este evento durante estos días. La instalación se espera que se haga a las 10:00 de la mañana de este martes, se hagan algunos eventos paralelos sobre la inmovilidad en contextos de desplazamiento y la integración socio-ecónomica para personas en movilidad en América Latina.

Este miércoles también se hablará sobre mejorar la gestión migratoria y las rutas de migración regular, experiencias de mujeres migrantes en tránsito, trabajo de cuidado en la migración, detención migratoria y medidas alternativas, entre otros.

Y este jueves, día en que termina el evento, se hablará sobre rutas de aprendizaje a empleo para jóvenes en movimiento, nuevas rutas laborales, entre otros. Hacia el mediodía se dará la sesión de clausura y conclusiones.