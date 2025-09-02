Medellín

Por temor, las 64 personas desplazadas en Anorí comenzaron a refugiarse en municipios vecinos

Las autoridades locales advierten que no están dadas las garantías para que las familias regresen a sus caseríos.

Anorí, Nordeste antioqueño. Foto: Cortesía.



Las 64 personas, entre niños y adultos, que tuvieron que abandonar la vereda La Liberia y el corregimiento Providencia de Anorí, en el Nordeste antioqueño, por temor a quedar en medio del fuego cruzado y a caer en campos minados, comenzaron a refugiarse en otros municipios: Cáceres, Zaragoza y El Bagre.

El alcalde de Anorí, Gustavo Silva, advirtió que no existen garantías para que las familias regresen a sus hogares. Explicó que, además de los enfrentamientos, los ilegales habrían instalado minas antipersonal en los caminos veredales, lo que impide la libre movilidad y aumenta el riesgo para la población civil.

El mandatario local aseguró que están atendiendo a las familias afectadas con recursos propios; sin embargo, esta emergencia sobrepasa sus capacidades y ya solicitaron apoyo a la Gobernación de Antioquia y a la Unidad de Víctimas.

Piden garantías de seguridad

Ante esta situación, la administración municipal reclama presencia permanente de la Fuerza Pública, y no únicamente en respuesta a combates recientes, sino para garantizar la tranquilidad en el territorio.

La defensora del Pueblo, Iris Marín, atribuyó la emergencia a la expansión del Clan del Golfo y de las disidencias de las Farc, al mando de alias ‘Calarcá’. Señaló que la Fuerza Pública debe tomar precauciones para evitar nuevos desplazamientos forzados y confinamientos.

Finalmente, pidió a la Unidad de Víctimas y a las entidades territoriales que brinden atención humanitaria inmediata a las familias afectadas.

