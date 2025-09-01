La Procuraduría formuló pliego de cargos a exalcalde de Andes, por el desvío de una quebrada

Andes- Antioquia

La Procuraduría General informó que adelanta una investigación contra el exalcalde del municipio de Andes, Carlos Alberto Osorio Calderón, por el desvío de una quebrada que puso en riesgo a varias familias en esa población del Suroeste de Antioquia.

Según el ente de control, la falta fue calificada gravísima, cometida a título de culpa gravísima. La entidad indicó que el exmandatario en su momento, en su rol como coordinador y presidente del Consejo Municipal de Gestión de Riesgo, presuntamente no atendió la problemática generada en la quebrada La Soledad con el desvío del cauce.

“El ente de control indicó que, por múltiples medios, se dio a conocer el riesgo y la afectación que podría causar a futuro la desviación del cauce de la quebrada. Sin embargo, el Consejo Municipal de Gestión de Riesgo de Andes no realizó, al parecer, las acciones pertinentes para reducir la amenaza que podría significar el crecimiento y desviación de la quebrada La Soledad”.